Три тысячи американских ветеранов готовы воевать за Украину - СМИ

В Украину готовы отправиться ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.
Три тысячи американских добровольцев готовы воевать за Украину, которая подверглась коварному нападению России, в составе международного батальона.
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне.
Среди желающих – ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.
"Они могут отправить меня туда, где я буду нужен... у них будет выбор: они могут отправить меня в бой или использовать в качестве инструктора, но мы рады помочь в любом случае", - сказал американский ветеран Мэтью Паркер, который 22 года служил в армии.
"Президент России Владимир Путин уже захватил Крым, чего нельзя было допускать. Это была слабость международного сообщества. Ему нельзя разрешить захватить остальную часть Украины", - добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что первые 16 тысяч иностранных добровольцев уже едут защищать Украину. В числе первых прибыли граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Израиля. Около полутора сотен добровольцев из Соединенного Королевства уже решили выступить на стороне Украины. О своем намерении вступить в ряды интернационального легиона заявили граждане Грузии, Хорватии, Франции и других стран.
Как сообщал Главред, украинцы из Французского иностранного легиона также смогут поехать в Украину в полной боевой экипировке.
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