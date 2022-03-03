Добровольцы со всего мира хотят остановить Россию: первые из 16 тысяч уже едут в Украину

Добровольцы со всего мира хотят остановить Россию / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину уже направляются первые из 16 тысяч иностранных добровольцев, которые помогут бороться с Россией.

Украина ежедневно получает вооружение от партнеров, отметил Зеленский во время видеообращения.

"Украина ежедневно получает оружие от наших партнеров, от настоящих друзей, все больше и больше мощного оружия. Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну. Первые из 16 тысяч, они едут защищать нашу свободу и нашу жизнь, и это будет успешно, я в этом уверен", - заявил он.

Напомним, по меньшей мере 70 добровольцев из Японии отправляются в Украину для помощи Вооруженным силам в войне против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на токийскую компанию, которая занимается волонтерами.

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