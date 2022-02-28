"В полку интербандеровцев прибыло": украинцы из Французского иностранного легиона поедут защищать страну от РФ

Члены Французского иностранного легиона, приедут в Украину в полной боевой экипировке. Обычно они принимают участие в рамках миссий под эгидой ООН или НАТО.
Украинцы из Французского иностранного легиона смогут поехать в Украину в полной боевой экипировке. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Французский иностранный легион, состоящий из высококвалифицированных пехотинцев, отпускает украинцев, желающих защищать свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку, говорится в сообщении в Telegram-канале.
Президент Владимир Зеленский также сообщил, что Украина сформирует дополнительный легион территориальной обороны из иностранцев.
"Так что в полку интербандеровцев прибыло. Готовьтесь, варвары!" – написали в ВСУ.
Отметим, Французский иностранный легион – это военное соединение французской армии. Он состоит из высококвалифицированных пехотинцев. Его уникальность в том, что легион открыт для иностранцев, готовых служить в вооруженных силах Франции.
Ранее легион насчитывал до 40 тысяч человек, ныне личный состав сократился до 9 тысяч человек.
В наши дни Легион используют в основном для предотвращения военных действий в рамках миссий под эгидой ООН или НАТО (например, Босния, Косово, Афганистан), в миротворческих операциях, для эвакуации людей из районов ведения военных действий, предоставления гуманитарной помощи, восстановления инфраструктуры (например, в Ливане и после цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии).
При этом Легион готов к проведению спецопераций (боев в джунглях, в ночных условиях, против террористов и для освобождения заложников).
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Во время разговора глава Украинского государства сказал, что следующие 24 часа будут иметь решающее значение.
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