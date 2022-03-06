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"Мы - эксперты по нацизму": в Германии раскритиковали заявление РФ о "денацификации" Украины

6 марта 2022, 06:01

Посольство России в ЮАР опубликовало сообщение о том, что российская армия в Украине якобы воюет против "нацистов". Немецкие дипломаты им сразу же ответили.

Германия
Германия опровергла лживые заявления РФ о "борьбе с нацистами в Украине" / pixabay

Посольство Германии в Южно-Африканской Республике жестко прокомментировало заявление России о том, что вторжение РФ в Украину якобы имеет целью провести "денацификацию" страны.

Посольство России в ЮАР опубликовало в Twitter сообщение о том, что российская армия в Украине якобы воюет против "нацистов".

"Уважаемые подписчики, мы получили большое количество писем солидарности от южноафриканцев - как отдельных лиц, так и организаций. Мы ценим вашу поддержку и рады, что вы решили быть с нами сегодня, когда Россия, как и 80 лет назад, борется с нацизмом в Украине!" - говорится в сообщении.

Немецкие дипломаты сразу же отреагировали на лживое заявление российских дипломатов.

"Извините, но мы не можем молчать по этому поводу. То, что Россия делает в Украине – это убийство невинных детей, женщин и мужчин ради собственной выгоды. Это точно не "борьба с нацизмом". Позор каждому, кто поддерживает это. (К сожалению, мы - вроде бы эксперты по нацизму)", - говорится в сообщении Посольства Германии в ЮАР.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".

22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армию за границей. Это, в сущности, было разрешением Путину начать войну против Украины.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

5 марта министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война в Украине приближается к переломному моменту.

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