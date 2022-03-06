Зеленский и Байден провели переговоры: в Белом доме раскрыли детали

Байден и Зеленский провели телефонные переговоры/ коллаж Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Главной темой разговора было, как заставить Россию остановить войну против Украины.

"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Джо Байденом. На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ", - написал Зеленский в Twitter.

Что говорят в Белом доме о разговоре Байдена и Зеленского

Президент США подчеркнул продолжающиеся действия, предпринимаемые Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами, а также частным бизнесом, чтобы увеличить издержки России за ее агрессию в Украине.

"В частности, он приветствовал принятое Visa и Mastercard решение приостановить обслуживание в России", - говорится в сообщении Белого дома.

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Байден отметил, что его администрация увеличивает гуманитарную и экономическую помощь Украине и тесно сотрудничает с Конгрессом для получения дополнительного финансирования.

Президент США также снова выразил обеспокоенность недавним нападением России на украинскую атомную электростанцию и высоко оценил мастерство и храбрость украинских операторов, которые поддерживали реакторы в безопасном состоянии.

Лидеры также обсудили недавние переговоры между Россией и Украиной.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".

22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армию за границей. Это, в сущности, было разрешением Путину начать войну против Украины.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

5 марта министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война в Украине приближается к переломному моменту.

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