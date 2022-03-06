Зеленский обсудил с Байденом новый санкционный удар по РФ

/ УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.

По словам президента, обсуждались вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и санкций против РФ.

"На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики относительно РФ", - добавил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

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Глава государства отметил, что ранее премьер Израиля провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Продолжает диалог", - добавил Зеленский.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.