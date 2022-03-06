Зеленский обсудил с Байденом новый санкционный удар по РФ

Обсуждались вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и санкций против РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.
Об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.
По словам президента, обсуждались вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и санкций против РФ.
"На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики относительно РФ", - добавил Зеленский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Глава государства отметил, что ранее премьер Израиля провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Продолжает диалог", - добавил Зеленский.
Война РФ против Украины
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.