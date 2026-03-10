Что это за "чичери", о которых поют в песне о Маричке: ответ удивит

Любителям народных песен известна эта шутливая, динамичная песня, которую часто исполняют на свадьбах и других торжествах.

Что означает слово "чичери" в украинском языке / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

Какое значение слова "чичери"

Откуда происходит этот диалектизм

Кто создал песню "Маричка"

В соцсетях периодически возвращаются к теме малоизвестных украинских диалектизмов. Одно из таких слов — "чичери" — давно вызывает интерес слушателей песни "Ой, Маричка", ведь его значение неочевидно для современного языка. Языковеды напоминают, что именно подобные слова чаще всего сохраняются в народных песнях и устной традиции.

Что означает загадочное "чичери"

По словам исследовательницы фольклора Ольги Багний, термин "чичери" относится к карпатским диалектизмам и обозначает резкий, холодный ветер с дождем. Именно такой, способный спутать волосы - и тогда строчка "расчеши мя кучері" приобретает буквальный смысл, пишет 24 Канал.

Происхождение слова окончательно не установлено, но языковеды предполагают его праславянские корни. Подобные формы встречаются и в других славянских языках, что свидетельствует о древности термина.

Песня, которая кажется народной, но имеет авторов

Несмотря на то, что "Маричку" часто воспринимают как традиционную народную песню, она имеет вполне конкретных создателей.

Слова написал поэт Михаил Ткач в 1954 году.

Музыку создал композитор Степан Сабадаш.

Произведение имеет личное посвящение — Марии Киселице.

В 1960-х песня получила легкую, танцевальную мелодию и стремительно распространилась на праздниках и свадьбах. Впоследствии ее стали воспринимать как часть фольклора — настолько органично она вписалась в народную традицию.

Почему такие слова исчезают

Лингвисты напоминают, что украинский язык сохраняет десятки поэтических названий природных явлений - выр, туман, осоння, заря. Часть из них постепенно выходит из употребления, но продолжает жить в песнях, сказках и говорах разных регионов.

Именно поэтому подобные объяснения, говорят фольклористы, помогают вернуть забытым словам место в культурной памяти.

Смотрите видео о том, что такое "чичери":

