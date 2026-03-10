Что это за "чичери", о которых поют в песне о Маричке: ответ удивит

Вы узнаете:
- Какое значение слова "чичери"
- Откуда происходит этот диалектизм
- Кто создал песню "Маричка"
В соцсетях периодически возвращаются к теме малоизвестных украинских диалектизмов. Одно из таких слов — "чичери" — давно вызывает интерес слушателей песни "Ой, Маричка", ведь его значение неочевидно для современного языка. Языковеды напоминают, что именно подобные слова чаще всего сохраняются в народных песнях и устной традиции.
Что означает загадочное "чичери"
По словам исследовательницы фольклора Ольги Багний, термин "чичери" относится к карпатским диалектизмам и обозначает резкий, холодный ветер с дождем. Именно такой, способный спутать волосы - и тогда строчка "расчеши мя кучері" приобретает буквальный смысл, пишет 24 Канал.
Происхождение слова окончательно не установлено, но языковеды предполагают его праславянские корни. Подобные формы встречаются и в других славянских языках, что свидетельствует о древности термина.
Песня, которая кажется народной, но имеет авторов
Несмотря на то, что "Маричку" часто воспринимают как традиционную народную песню, она имеет вполне конкретных создателей.
- Слова написал поэт Михаил Ткач в 1954 году.
- Музыку создал композитор Степан Сабадаш.
- Произведение имеет личное посвящение — Марии Киселице.
В 1960-х песня получила легкую, танцевальную мелодию и стремительно распространилась на праздниках и свадьбах. Впоследствии ее стали воспринимать как часть фольклора — настолько органично она вписалась в народную традицию.
Почему такие слова исчезают
Лингвисты напоминают, что украинский язык сохраняет десятки поэтических названий природных явлений - выр, туман, осоння, заря. Часть из них постепенно выходит из употребления, но продолжает жить в песнях, сказках и говорах разных регионов.
Именно поэтому подобные объяснения, говорят фольклористы, помогают вернуть забытым словам место в культурной памяти.
