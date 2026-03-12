Укр
Монета из шкатулки обернулась невероятным сокровищем: ее цена поразила семью

Руслан Иваненко
12 марта 2026, 01:04обновлено 12 марта, 02:04
Эксперты оценили монету и раскрыли ее реальную финансовую и коллекционную ценность.
Монеты, шкатулка
Женщина нашла в шкатулке покойной бабушки кулон с золотой монетой / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Как женщина нашла в бабушкином сундучке кулон с редкой золотой монетой
  • Сколько может стоить Saint-Gaudens Double Eagle на аукционе и за металл
  • Какие действия владельцев могут снизить или сохранить ценность монеты

Иногда настоящие богатства годами пылятся в домашних хранилищах, оставаясь незамеченными за фасадом обычных бытовых вещей.

История одной семьи, которая недавно разбирала вещи покойной бабушки, стала ярким подтверждением того, что тщательная проверка наследства может изменить финансовое положение наследников.

видео дня

Как сообщает пользовательница платформы Reddit, во время инвентаризации содержимого старого сейфа ее внимание привлекла массивная золотая подвеска. Сначала семья восприняла предмет как обычное ювелирное изделие прошлого века. Однако необычный дизайн монеты, вмонтированной в оправу, заставил владельцев обратиться за консультацией к специалистам.

Легендарный "Двойной орел": почему эта находка вызвала ажиотаж

Реакция экспертного сообщества на опубликованные фото была мгновенной. В центре кулона идентифицировали одну из самых желанных монет для коллекционеров — Saint-Gaudens Double Eagle ("Двойной орел Сент-Годенса") номиналом 20 долларов.

На аверсе монеты изображена величественная фигура Свободы с факелом и оливковой ветвью, а на реверсе — орел, летящий в лучах солнца. Найденный экземпляр датирован 1908 годом.

Эта монета считается вершиной американского монетного искусства, ведь ее дизайн был создан выдающимся скульптором Августом Сент-Годенсом по личному заказу президента Теодора Рузвельта.

Экспертная оценка и рекомендации специалистов

Нумизмати отмечают, что "Двойной орел" состоит на 90% из чистого золота. Только по содержанию драгоценного металла и коллекционной ценности стоимость такой монеты стартует от 4 900 долларов США. Однако итоговая цена на аукционах может быть значительно выше, если состояние чеканки окажется идеальным.

1773270308-3532.jpg
Фото: wikipedia

Специалисты предостерегают владельцев от дальнейшего ношения кулона в качестве повседневного украшения. Любая царапина, чистка агрессивными химикатами или механическое повреждение края монеты при извлечении из оправы могут мгновенно снизить ее стоимость на сотни или даже тысячи долларов.

Ранее Главред рассказывал о том, что археологи в Испании наткнулись на необычную находку — гигантский каменный дольмен, который чудом сохранился в первозданном состоянии. Гробница длиной 13 метров оказалась заполненной артефактами, которые раскрывают тайны жизни и смерти в третьем тысячелетии до нашей эры.

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — самые популярные из них появляются на главной странице сайта, пишет Википедия.

