Количество часов без света увеличится: графики для Черкасской области на 12 марта

Юрий Берендий
11 марта 2026, 22:14обновлено 11 марта, 23:12
В Черкасской области 12 марта введут графики почасовых отключений электроэнергии для всех очередей и подочередей из-за последствий российских атак.
Появились новые графики отключений для Черкасской области на 12 марта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Отключения света будут действовать в основном вечером
  • Ограничения применяются из-за последствий предыдущих российских атак

Завтра, 12 марта, по всей территории Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут касаться почти всех очередей и подчередей. Об этом сообщило "Черкассыоблэнерго".

В облэнерго сообщили, что из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак в регионе вводятся ограничения электроэнергии.

Кроме того, по команде НЭК "Укрэнерго" для промышленных предприятий и бизнеса Черкасской области 12 марта с 17:00 до 23:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Количество часов без света увеличится: графики для Черкасской области на 12 марта
/ Скриншот

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1: 17:00 – 19:00
  • 1.2: 19:00 – 21:00
  • 2.2: 17:00 – 19:00
  • 3.2: 21:00 – 23:00
  • 5.1: 21:00 – 23:00
  • 6.1: 19:00 – 21:00
  • 6.2: 19:00 – 21:00
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по лицевому счету

Найти свой график отключения света по лицевому счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 марта в Днепре и Днепропетровской области снова введут графики почасовых отключений электроэнергии. В то же время часть очередей будет иметь свет в течение всего дня, сообщили в ДТЭК.

В целом графики отключений электроэнергии в Украине, вероятно, будут действовать еще как минимум месяц. Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, почасовые ограничения могут исчезнуть уже в апреле или мае. В то же время в зимний и летний периоды графики отключений могут применяться еще как минимум в течение трех лет.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Черкассы Черкасская область Черкасчина отключения веерные отключения Новости Черкассы отключения света Отключение света Черкасская область
Пятница 13 марта: стоит ли бояться этой даты и какие приметы с ней связаны

16:10

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

16:08

Почему не плодоносит лимон Майера: основные секреты ухода

