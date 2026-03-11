Количество часов без света увеличится: графики для Черкасской области на 12 марта

О чем идет речь в материале:
- Отключения света будут действовать в основном вечером
- Ограничения применяются из-за последствий предыдущих российских атак
Завтра, 12 марта, по всей территории Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут касаться почти всех очередей и подчередей. Об этом сообщило "Черкассыоблэнерго".
В облэнерго сообщили, что из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак в регионе вводятся ограничения электроэнергии.
Кроме того, по команде НЭК "Укрэнерго" для промышленных предприятий и бизнеса Черкасской области 12 марта с 17:00 до 23:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1: 17:00 – 19:00
- 1.2: 19:00 – 21:00
- 2.2: 17:00 – 19:00
- 3.2: 21:00 – 23:00
- 5.1: 21:00 – 23:00
- 6.1: 19:00 – 21:00
- 6.2: 19:00 – 21:00
Как найти свою группу отключения света
Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по адресу
Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по лицевому счету
Найти свой график отключения света по лицевому счету в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать свою очередь аварийных отключений
Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 марта в Днепре и Днепропетровской области снова введут графики почасовых отключений электроэнергии. В то же время часть очередей будет иметь свет в течение всего дня, сообщили в ДТЭК.
В целом графики отключений электроэнергии в Украине, вероятно, будут действовать еще как минимум месяц. Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.
По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, почасовые ограничения могут исчезнуть уже в апреле или мае. В то же время в зимний и летний периоды графики отключений могут применяться еще как минимум в течение трех лет.
