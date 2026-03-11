"Фигачит и фигачит": Федишин привезла в Украину неожиданный "сюрприз"

Ирина Федишин знает, чем удивить поклонников.

https://glavred.info/starnews/figachit-i-figachit-fedishin-privezla-v-ukrainu-neozhidannyy-syurpriz-10748159.html Ссылка скопирована

Ирина Федишин сейчас - чем певица удивила украинцев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irynafedyshyn

Вкратце:

Ирина Федишин показала, что привезла в Украину с гастролей

В социальных сетях певицу поддержали

В конце января завершился трехмесячный международный концертный тур Ирины Федишин. После него певица отправилась на отдых с семьей, но в начале весны все же вернулась "в строй".

Для этого Ирина выбрала весьма эффектный способ. На ее страницах в социальных сетях появился ролик, на котором она в белом костюме идет по дороге, вдоль которой припаркованы автомобили. Камера отдаляется до тех пор, пока сама Федишин не превращается в крохотную точку, а колонна с машинами растягивается так далеко, что уходит за горизонт.

видео дня

По словам артистки все это - результат ее осенне-зимнего тура. Автомобили Ирина Федишин и ее команда передадут на нужды ВСУ. "С любовью для ВСУ. Результат рождественского тура 2026", - написала певица.

Ирина Федишин сейчас - чем певица удивила украинцев / фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин сейчас - чем певица удивила украинцев / фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин сейчас - чем певица удивила украинцев / фото: instagram.com/irynafedyshyn

Пользователи социальных сетей были впечатлены результативностью работы Ирины Федишин, и в комментариях благодарят ее за самоотдачу с которой она подходит к помощи украинским защитникам.

Реакция Сети на результаты работы Федишин / фото: threads.com/@irynafedyshyn

Реакция Сети на результаты работы Федишин / фото: threads.com/@irynafedyshyn

Реакция Сети на результаты работы Федишин / фото: threads.com/@irynafedyshyn

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Виталий Козловский срочно прервал концерт и отменил его. Украинский певец был вынужден пойти на крайние меры в целях безопасности.

Также Иво Бобул "похоронил" известного украинского композитора. Конфликт между певцом и Евгением Рыбчинским возник на фоне недавнего интервью первого, где он затронул тему певиц-предательниц.

Читайте также:

О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред