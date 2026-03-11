"Фигачит и фигачит": Федишин привезла в Украину неожиданный "сюрприз"

Вкратце:
- Ирина Федишин показала, что привезла в Украину с гастролей
- В социальных сетях певицу поддержали
В конце января завершился трехмесячный международный концертный тур Ирины Федишин. После него певица отправилась на отдых с семьей, но в начале весны все же вернулась "в строй".
Для этого Ирина выбрала весьма эффектный способ. На ее страницах в социальных сетях появился ролик, на котором она в белом костюме идет по дороге, вдоль которой припаркованы автомобили. Камера отдаляется до тех пор, пока сама Федишин не превращается в крохотную точку, а колонна с машинами растягивается так далеко, что уходит за горизонт.
По словам артистки все это - результат ее осенне-зимнего тура. Автомобили Ирина Федишин и ее команда передадут на нужды ВСУ. "С любовью для ВСУ. Результат рождественского тура 2026", - написала певица.
Пользователи социальных сетей были впечатлены результативностью работы Ирины Федишин, и в комментариях благодарят ее за самоотдачу с которой она подходит к помощи украинским защитникам.
О персоне: Ирина Федишин
Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".
