Украина готова к компромиссам с РФ, но не по вопросам суверенитета - Стефанчук

Виталий Кирсанов
11 марта 2026, 16:31
В любых переговорах существуют так называемые "красные линии", которые Киев не готов пересекать.
Украина готова к компромиссам с РФ
Украина готова к компромиссам с РФ / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, скрин из видео

Что сказал Руслан Стефанчук:

  • Украина готова искать компромиссные решения в переговорах
  • Важным фактором остается реальная заинтересованность РФ в достижении договоренностей

Украина готова обсуждать компромиссные решения в рамках переговоров о завершении войны, однако вопросы суверенитета, независимости и территориальной целостности остаются принципиальными. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время совместного брифинга с президентом немецкого парламента Юлией Клекнер. Об этом сообщает Укринформ.

По словам спикера парламента, Украина с первых дней полномасштабной войны демонстрирует готовность решать вопросы, связанные с конфликтом, дипломатическим путем.

Он отметил, что украинская сторона продолжает работу на переговорном направлении с целью приблизить окончание войны. При этом эффективность переговорного процесса пока остается ограниченной.

"Пока сложно говорить о высокой результативности работы переговорной группы, однако определенные достижения все же есть. В частности, благодаря переговорам украинские военные, находившиеся в российском плену, возвращаются домой", - подчеркнул Стефанчук.

Председатель Верховной Рады отметил, что для Украины ключевой целью остается достижение справедливого и устойчивого мира.

Он также подчеркнул, что в любых переговорах существуют так называемые "красные линии", которые Киев не готов пересекать.

"Речь идет о вопросах национального суверенитета, территориальной целостности, независимости Украины и праве государства самостоятельно определять свой путь. Это те позиции, по которым Украина не пойдет на уступки", - заявил Стефанчук.

При этом он добавил, что по другим вопросам страна готова искать компромиссные решения.

По словам политика, важным фактором также остается позиция другой стороны переговоров и ее реальная заинтересованность в достижении договоренностей.

Кроме того, Стефанчук отметил, что Украина готова делиться с партнерами своим военным опытом. Он подчеркнул, что современные конфликты, включая ситуацию на Ближнем Востоке, демонстрируют появление новых тактик и видов вооружения.

По его словам, Украина уже получила уникальный опыт противодействия таким угрозам и готова передавать его союзникам, прежде всего странам ЕС.

В завершение спикер выразил надежду, что справедливый и устойчивый мир наступит как можно скорее, поскольку это важно не только для Украины, но и для международного сообщества.

Мирные переговоры - последние новости

4 марта президент Зеленский заявил, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.

6 марта специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией ожидается дополнительный прогресс в ближайшие недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Стамбульские договоренности, достигнутые на переговорах по войне в 2022 году, уже не соответствуют нынешней ситуации.

О персоне: Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Руслан Стефанчук война России и Украины мирные переговоры





