Почему не плодоносит лимон Майера: основные секреты ухода

Как ухаживать за лимоном Майера

Как правильно пересаживать и подкармливать лимон

Лимон Майера — это гибридное растение, которое отлично подходит для домашнего выращивания благодаря своей компактности и высокой урожайности. Его плоды имеют особый вкус. Они сочнее обычных лимонов, имеют тонкую кожуру и легкий привкус мандарина. Однако многие новички сталкиваются с проблемой, когда дерево внезапно сбрасывает листья или отказывается цвести. Главная причина неудач заключается в нарушении баланса между светом, температурой и влажностью, особенно в зимний период. Главред расскажет подробнее, как вырастить лимон Майера в домашних условиях.

Особенности ухода за лимоном в зимний период

Как объясняют на канале "Магия растений", самый критический период для цитрусовых — зима. Когда в комнате работает отопление, температура воздуха повышается, а это заставляет растение активно "дышать" и тратить энергию. Если при этом световой день короткий, лимон не может выработать достаточно питательных веществ через фотосинтез и начинает сбрасывать листья, чтобы выжить. В это время важно либо обеспечить растению прохладу (около +12 °C), держать его подальше от батарей, либо использовать специальные фитолампы для досвечивания. Высокая влажность воздуха — обязательное условие, поэтому регулярное опрыскивание или использование увлажнителя поможет дереву пережить отопительный сезон.

Как правильно ухаживать за лимоном

Для стабильного урожая лимона нужна регулярная подкормка, поскольку земли в горшке не так много. С весны до осени растение подкармливают комплексными удобрениями или органикой. Например, опытные садоводы иногда используют даже перегной, который дает длительный эффект. Поливать лимон нужно умеренно: земля не должна пересыхать, но и постоянное "болото" в горшке приведет к гниению корней. Важно помнить, что лимон Майера закладывает плоды на ветках третьего и четвертого порядка, а это значит, что дерево нужно вовремя обрезать, стимулируя разветвление веток, иначе урожая придется ждать долго.

Как правильно пересадить лимон

Молодые лимоны нужно пересаживать ежегодно в течение первых трех лет. Новый горшок должен быть лишь на несколько сантиметров больше предыдущего, поскольку корни цитрусовых лучше работают, когда немного упираются в стенки вазона. Взрослые растения можно пересаживать раз в три-пять лет. Лучший способ получить новое дерево — черенкование. Веточка, срезанная со взрослого лимона, укореняется во влажной почве примерно за полтора месяца. Такие растения сохраняют все свойства материнского дерева, остаются небольшими по размеру и начинают плодоносить значительно раньше, чем те, что выращены из косточки.

