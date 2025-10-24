Никакого запаха из раковин: простой лайфхак с лимоном и содой творит чудеса

Никаких химикатов — всего два натуральных ингредиента помогут избавиться от запаха и налета в раковине.

Поддерживать свежесть на кухне гораздо проще, чем кажется. Со временем в сливных отверстиях раковин накапливаются жир, остатки пищи и отложения, которые становятся источником неприятного запаха. Но, как выяснилось, устранить проблему можно с помощью всего двух простых средств — лимона и пищевой соды.

Совет, ставший вирусным в TikTok, опубликовала блогер под ником @mama_mila_, поделившись натуральным методом очистки стоков. Для процедуры не нужны дорогие чистящие средства — только половина чашки соды и столько же лимонного сока.

По словам автора, пищевая сода помогает расщеплять жир и грязь, а лимон действует как природный дезодорант, оставляя приятный аромат свежести. Смесь вызывает мягкую химическую реакцию, которая удаляет налет и убивает бактерии, вызывающие неприятный запах.

Домашняя советчица Марта Стюарт также рекомендует применять этот способ ежемесячно, чтобы предотвратить засоры и сохранить чистоту, пишет express.co. Она отмечает, что сочетание лимонной кислоты и соды работает не хуже, чем традиционная смесь соды с уксусом, но при этом придает кухне "цитрусовое дыхание свежести".

Чтобы воспользоваться методом, нужно:насыпать полчашки соды в слив, добавить лимонный сок, закрыть отверстие пробкой и оставить на 15–30 минут. После этого — просто промыть кипятком.

Такой натуральный способ не только очищает трубы, но и наполняет дом легким ароматом свежести. А главное — полностью безопасен для семьи и экологии.

