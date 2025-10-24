Укр
Никакого запаха из раковин: простой лайфхак с лимоном и содой творит чудеса

Сергей Кущ
24 октября 2025, 21:12
23
Никаких химикатов — всего два натуральных ингредиента помогут избавиться от запаха и налета в раковине.
Как убрать неприятный запах из раковины
Как убрать неприятный запах из раковины / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Как очистить канализацию
  • Как поддерживать приятный запах из раковины

Поддерживать свежесть на кухне гораздо проще, чем кажется. Со временем в сливных отверстиях раковин накапливаются жир, остатки пищи и отложения, которые становятся источником неприятного запаха. Но, как выяснилось, устранить проблему можно с помощью всего двух простых средств — лимона и пищевой соды.

Совет, ставший вирусным в TikTok, опубликовала блогер под ником @mama_mila_, поделившись натуральным методом очистки стоков. Для процедуры не нужны дорогие чистящие средства — только половина чашки соды и столько же лимонного сока.

видео дня

По словам автора, пищевая сода помогает расщеплять жир и грязь, а лимон действует как природный дезодорант, оставляя приятный аромат свежести. Смесь вызывает мягкую химическую реакцию, которая удаляет налет и убивает бактерии, вызывающие неприятный запах.

Домашняя советчица Марта Стюарт также рекомендует применять этот способ ежемесячно, чтобы предотвратить засоры и сохранить чистоту, пишет express.co. Она отмечает, что сочетание лимонной кислоты и соды работает не хуже, чем традиционная смесь соды с уксусом, но при этом придает кухне "цитрусовое дыхание свежести".

Чтобы воспользоваться методом, нужно:насыпать полчашки соды в слив, добавить лимонный сок, закрыть отверстие пробкой и оставить на 15–30 минут. После этого — просто промыть кипятком.

Такой натуральный способ не только очищает трубы, но и наполняет дом легким ароматом свежести. А главное — полностью безопасен для семьи и экологии.

Смотрите видео о том, как убрать неприятный запах из раковины:

@mama_mila_ Save these 5 tricks to make your home smell incredible ? which one will you try first? 1. Place essential oil on cotton balls and sprinkle these on your carpet before vacuuming to leave your carpets smelling fresh 2. Place coffee beans in bags and place them around your home to absorb unwanted odours 3. Place baking soda on lemons to cut through tough grease around your kitchen 4. And this mix can also be used in your sink to deodorise your sink and drains 5. And mix 1 cup water, 1 tbs baking soda and essential oil to make a calming room spray Hope these quick tips were helpful lovelies xx #homehacks#hometips#tipsandtricks#cleaninghacks#cleaningtips#mamamilastips♬ nhạc nền - Old Songs Old Memories

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак интересные новости
Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
