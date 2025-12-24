Дешевле уже не будет: какие продукты начнут стремительно дорожать с января

Аналитик сказал, сколько придется платить за некоторые продукты в январе 2026 года.

С января в Украине начнут расти цены на мясо

Говядина может продолжить восходящий тренд

Стоимость сливочного масла и твердых сыров также не упадет

В январе 2026 года на рынке мяса и мясопродуктов ожидается сезонное подорожание. Оно будет обусловлено традиционным для этого периода высоким спросом, что может привести к росту цен в пределах 5-7%. Об этом рассказал Главреду аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

По его словам, ситуация со свининой будет оставаться относительно стабильной благодаря импорту, который перекрывает внутренние потребности, тогда как говядина может продолжить восходящий тренд вслед за другими видами мяса из-за дефицита скота.

"Несмотря на достаточное предложение животного белка на внутреннем рынке, на конечную стоимость продукции будут давить отключения электроэнергии и постепенное увеличение стоимости кормов, в частности подсолнечного шрота, что непосредственно влияет на себестоимость курятины", - добавляет он.

Цены на молочные продукты с января

Гопка считает, что похожая тенденция будет наблюдаться и в молочном секторе.

"Хотя закупочные цены на молочное сырье демонстрируют определенную стабильность, производители сливочного масла и твердых сыров не будут спешить снижать цены, пытаясь сохранить прибыльность и иметь запас для расходов на работу генераторов в зимний период", - подчеркнул аналитик.

Цены на хлеб в 2026 году

В то же время, стоимость хлебобулочных изделий будет продолжать рост.

"Несмотря на хорошие урожаи зерновых в 2025 году и стабильность мировых цен на зерно, продолжится умеренный рост цен из-за высокой доли затрат на энергоносители, переработку и сложную логистику в структуре себестоимости", - подытожил Гопка.

Подорожание продуктов перед праздниками

Глава Союза Украинского крестьянства Иван Томич говорил, что к Рождеству и Новому году продукты подорожают на 10%.

По его словам, изменения на рынке коснутся не всех товаров - лишь некоторые из них будут стоить больше, чем обычно.

"Вырастут цены в первую очередь на мясо, а именно свинину и изделия из нее. Также подорожает часть курятины, но не вся. Повысятся цены и на растительное масло и яйца", - считает эксперт.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в конце 2025 года в Украине начнется постепенное подорожание овощей борщевого набора. Это произойдет после периода существенной "овощной дефляции".

Из-за сокращения предложения на рынке после рождественско-новогодних праздников возможны ценовые изменения. Наиболее ощутимо это коснется тепличных овощей - огурцов и помидоров.

Кроме того, цена на некоторые сорта хлеба в Украине в следующем году может вырасти. В случае пессимистического сценария стоимость подскочит на более, чем на 20%.

О персоне: Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

