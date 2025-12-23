Пенсия под угрозой: в ПФУ предупредили о потере стажа и дали важный совет

Проверить приобретенный страховой стаж и заработную плату украинцы могут через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Украинцам рассказали о важности трудового стажа / УНИАН / ua.depositphotos.com

Важное:

В Украине увеличивается количество необходимого стажа для выхода на пенсию

Повышение требований к страховому стажу происходит постепенно

С 1 января 2026 года в Украине увеличивается количество необходимого стажа для выхода на пенсию по возрасту.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), это предусмотрено нормами Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пишет Главред.

"Страховой стаж - это период, в течение которого лицо было застраховано и за него ежемесячно уплачивались страховые взносы не менее минимального. С 1 января 2004 года в стаж засчитываются только те периоды, за которые фактически уплачен единый социальный взнос", - указывает автор статьи.

Так, в 2026 году для выхода на пенсию нужно будет иметь:

в 60 лет - не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года - не менее 23 лет стажа;

в 65 лет - не менее 15 лет стажа.

Что предшествовало

Ранее требования к страховому стажу были ниже. В частности, в 2025 году для выхода на пенсию по возрасту нужно было иметь на 1 год меньше - 32, 22 и 15 лет соответственно.

Согласно действующему законодательству, повышение требований к страховому стажу происходит постепенно - ежегодно на один год - и продлится до достижения 35 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет. Если гражданин достиг 60, 63 или 65 лет в 2025 году, но обращается за назначением пенсии уже в 2026 году, требования к стажу остаются ниже - 32, 22 и 15 лет соответственно.

Как проверить свой страховой стаж

Проверить приобретенный страховой стаж и заработную плату украинцы могут через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или в мобильном приложении ПФУ. Стаж, приобретенный до 2004 года, подтверждается трудовой книжкой.

В случае недостатка страхового стажа для выхода на пенсию граждане могут либо доработать необходимый период, либо "докупить" стаж - за периоды после 2004 года, при заключении договора добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Зачем оцифровывать трудовые книжки: важный совет

В Украине поэтапно внедряют электронные трудовые книжки, заменяя ими бумажные документы. В период перехода людям необходимо оцифровать сведения о своём трудовом стаже, чтобы он был правильно учтён при расчёте пенсии. Крайний срок — 10 июня 2026 года: если не внести данные вовремя, некоторые периоды работы могут не засчитаться, что повлияет на размер выплат или сроки выхода на пенсию.

Об источнике: Пенсионный фонд Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

