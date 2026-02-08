Уникальное и неповторимое: какое украинское слово сбивает с толку переводчиков

Это разговорное слово, которое часто встречается в художественной литературе.

https://glavred.info/culture/unikalnoe-i-nepovtorimoe-kakoe-ukrainskoe-slovo-sbivaet-s-tolku-perevodchikov-10739003.html Ссылка скопирована

Какое украинское слово не переводится на другие языки / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

"Чимчикувати" - исконно украинское слово, которое означает быстро идти мелкими шагами

Эмоциональная окраска этого глагола теряется при переводе

Слово активно используется в разговорной речи и литературе

В украинском языке есть немало слов, которые передают не только действие, но и настроение, характер движения или даже эмоциональный оттенок ситуации. Одно из таких - колоритное глагол "чимчикувати", которое лингвисты называют исконно украинским и таким, что практически не имеет точного соответствия в других языках.

видео дня

О значении этого слова и особенностях его употребления подробно рассказывает "Толковый словарь украинского языка", пишет 24 Канал.

Что означает "чемчикувати"

"Чимчикувати" - разговорный глагол, который часто встречается в художественной литературе и повседневной речи. Словари объясняют его как быстро идти, спешить, топать, часто ступать.

Этим словом обычно описывают человека, который движется живо, мелкими шагами, как будто спешит, но без чрезмерной суеты. Именно эта образность и создает тот эмоциональный оттенок, который трудно передать другими языками одним словом.

Почему его трудно перевести

В других языках для передачи этого значения обычно используют описательные конструкции типа "быстро идти" или "to walk briskly". Однако в таких вариантах теряется характерная легкость и мелкость шага, а также эмоциональный настрой, который несет украинское слово.

Примеры употребления

"Люде, стрічаючись з бабою, аж дивувались, чого це завсіди поважна Зінька так швидко чимчикує вздовж улиці";

"Поспішаю до тебе, а назустріч мені дід-мороз. "Куди чимчикуєш?" – запитує він".

"Чимчикувати" - прекрасный пример того, как украинский язык способен передавать настроение движения одним коротким словом. Оно придает тексту живости, динамики и легкого юмора. Именно поэтому его так любят писатели и охотно используют в разговорной речи.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т.д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред