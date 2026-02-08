Проблемы со Starlink и непогода снижают активность оккупантов на севере - ВСУ

По словам Трегубова, суровая зимняя погода не способствует наступательным операциям врага.

У оккупантов возникла проблема с управлением войсками после отключения Starlink / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У оккупантов возникла проблема с управлением войсками после отключения Starlink

Альтернативы Starlink у россиян нет

Российская армия продолжает пытаться наступать вдоль северной границы Украины, но без значительных прорывов и ощутимых результатов из-за нарушения работы спутниковой связи Starlink. Об этом рассказал спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.

"У них в эти дни возникла проблема с управлением войсками после отключения Starlink, поэтому интенсивность несколько снизилась, потому что россиянам каким-то образом еще нужно преодолеть проблему с радиосвязью", - отметил он.

По словам Трегубова, суровая зимняя погода также не способствует наступательным операциям врага.

Если говорить об альтернативе Starlink, то россияне пытались ее найти.

"Они пытались запустить свою, не получилось. Есть китайская, но она еще не готова к использованию. На фоне Starlink этот образец, скорее всего, является проектом или прототипом, чем чем-то готовым к реальному применению. Поэтому фактически альтернативы у россиян нет", - добавил спикер.

Он сказал, что отсутствие Starlink существенно ограничило возможности противника применить свою базовую тактику, а именно действия малых штурмовых групп под прикрытием беспилотников.

Starlink / Инфографика: Главред

Как блокировка терминалов Starlink влияет на фронт

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты уменьшили количество штурмов на фронте. Это произошло после блокировки незарегистрированных терминалов спутникового интернета Starlink.

Между тем лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что таким преимуществом можно воспользоваться для планирования определенных мероприятий. Он считает это "наиболее болезненным периодом для врага".

"Потом они все-таки адаптируются к условиям войны и им это будет проще сделать, чем если бы мы столкнулись с подобной проблемой, так как почти 2 года с начала полномасштабного вторжения противник не использовал Starlink как систему связи в военной сфере", - отметил он.

Отключение Starlink в Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, российская армия впервые смогла эффективно использовать дроны-камикадзе типа Шахед, оснащенные терминалами спутникового интернета Starlink, в районе Кропивницкого. Об этом свидетельствуют обнародованные российскими военными видеокадры атаки на украинские вертолеты с применением этих беспилотников. Информацию подтвердил советник министра обороны Украины, специалист в области радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Сразу после этого министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что часть терминалов Starlink будет отключена в рамках противодействия применению этой технологии российскими оккупантами для ударов по регионам Украины.

Уже 1 февраля генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что меры, которые компания приняла для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, уже дали эффект.

Позже появилась информация о том, что украинские войска должны оперативно верифицировать терминалы Starlink, которые используют в целях обороны, потому что иначе продолжить их работу не получится.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

