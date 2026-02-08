Укр
Ужин из вермишели за считанные минуты: не рецепт, а просто находка

Анна Косик
8 февраля 2026, 05:32
71
Рецепт вермишели на ужин, который понравится всем.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 3-4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Вермишель на ужин
Рецепт вермишели на ужин / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если времени на приготовление вкусного ужина мало, можно использовать обычную вермишель и получится настоящий шедевр на тарелке.

Главред узнал, как приготовить вкусный ужин за считанные минуты. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Татьяна.

Быстрый ужин из вермишели - рецепт

Ингредиенты

видео дня
  • Вермишель паутинка
  • Сыр
  • Сливочное масло
  • Сосиски
  • Сливки или молоко

Вермишель обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета. Далее заливаем ее водой, подсаливаем и провариваем до готовности, пока почти вся вода не испарится.

На отдельной сковороде растапливаем сливочное масло и обжариваем нарезанные сосиски до румяности. Добавляем к ним натертый сыр и сливки. Вымешиваем все с вермишелью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как быстро приготовить ужин из вермишели:

@tetyana.pr Когда нужно что-то быстро и вкусно? Ингредиенты: Вермишель паутинка Сыр Сливочное масло Сосиски Сливки или молоко Вермишель обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Залить водой, посолить и проварить до готовности, пока вода почти не впитается. Отдельно на сковороде растопить сливочное масло, обжарить нарезанные сосиски до румяности. Добавить натертый сыр и сливки, прогреть на слабом огне до полного расплавления сыра. Готовую вермишель залить сливочно-сырным соусом, перемешать и сразу подавать. #быстрыерецепты♬ оригинальная аудиозапись - tetyana.pr ??

Об источнике: tetyana.pr

tetyana.pr - TikTok-страница украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.

