Ужин из вермишели за считанные минуты: не рецепт, а просто находка

Если времени на приготовление вкусного ужина мало, можно использовать обычную вермишель и получится настоящий шедевр на тарелке.
Главред узнал, как приготовить вкусный ужин за считанные минуты. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Татьяна.
Быстрый ужин из вермишели - рецепт
Ингредиенты
- Вермишель паутинка
- Сыр
- Сливочное масло
- Сосиски
- Сливки или молоко
Вермишель обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета. Далее заливаем ее водой, подсаливаем и провариваем до готовности, пока почти вся вода не испарится.
На отдельной сковороде растапливаем сливочное масло и обжариваем нарезанные сосиски до румяности. Добавляем к ним натертый сыр и сливки. Вымешиваем все с вермишелью.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как быстро приготовить ужин из вермишели:
Об источнике: tetyana.pr
tetyana.pr - TikTok-страница украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.
