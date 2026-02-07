Массированная атака на Украину: РФ запустила ракеты и дроны, первые подробности

В частности, под ударом оказались западные области Украины.

Россия атакует Украину БпЛА и крылатыми ракетами

Главным направлением удара стали западные области

В частности, во Львовской области раздавались взрывы

Утром в субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия атакует Украину ракетами и дронами. В основном под ударом оказались западные области. Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей.

Воздушные силы сообщают о движении ракет курсом на Ивано-Франковск, Бурштын, Броды, Добротвор, Жидачев и Коломыю.

Угроза для Черновицкой области

Глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Осипенко заявил, что для Черновицкой области существует угроза ракетного удара.

"Третья ракета нарушила воздушное пространство над Черновицкой областью. Заставная, Кицмань, Черновцы — будьте в укрытиях", — написал он.

Взрывы во Львовской области

Депутат Львовского городского совета VII созыва Игорь Зинкевич сообщил, что во Львовской области громко, работают силы ПВО.

"На 07:25 Доразведка по ракетам! Остались еще БпЛА, движутся на Добротвор", - подчеркнул он.

Движение ракет и дронов

Кроме того, в 07:20 в Воздушных силах заявили о движении крылатых ракет курсом на Ровно. Также известно о движении дронов:

Группа БпЛА на Львовщине курсом на Добротвор.

Группа БпЛА из Тернопольской области курсом на Бурштын.

Группа БпЛА на Староконстантинов с востока.

Несколько групп БпЛА на севере Винницкой области курсом на запад.

БпЛА на Бердичев с юга.

БпЛА на Кировоградщине курсом на запад.

БпЛА из Полтавской области в Кировоградскую область.

Мониторы заявляют, что в настоящее время проводится доразведка по крылатым ракетам, но над страной остается еще несколько десятков беспилотников.

Перебои с электроэнергией

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сказал, что могут быть значительные перебои с электроэнергией.

"Атака врага по энергетике продолжается! На всякий случай запаситесь водой", - говорится в сообщении.

Укрепление ПВО Украины

Президент Владимир Зеленский ранее говорил о необходимости укрепления малой ПВО и повышения эффективности противодействия российским ударным беспилотникам.

По его словам, компонент малой противовоздушной обороны должен работать значительно результативнее, чтобы не допускать существующих проблем.

Удары России - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 6 февраля армия РФ атаковала Украину дронами. В городе Вильнянск Запорожской области в результате удара российского беспилотника погибла супружеская пара. Российские войска нанесли удар беспилотником по жилой застройке.

В ночь на 5 февраля в столице Украины прогремели взрывы. В результате российской атаки один человек пострадал. В Соломенском районе взрывной волной повреждены окна в четырех жилых домах и зафиксированы повреждения учреждения дошкольного образования и хозяйственной постройки.

В ночь на вторник, 3 февраля, российские войска нанесли по Харькову комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами, целенаправленно нацелившись на объекты критической инфраструктуры.

