Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Массированная атака на Украину: РФ запустила ракеты и дроны, первые подробности

Мария Николишин
7 февраля 2026, 07:19обновлено 7 февраля, 08:13
2826
В частности, под ударом оказались западные области Украины.
Массированная атака на Украину: РФ запустила ракеты и дроны, первые подробности
Ракетная атака / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Россия атакует Украину БпЛА и крылатыми ракетами
  • Главным направлением удара стали западные области
  • В частности, во Львовской области раздавались взрывы

Утром в субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия атакует Украину ракетами и дронами. В основном под ударом оказались западные области. Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей.

Воздушные силы сообщают о движении ракет курсом на Ивано-Франковск, Бурштын, Броды, Добротвор, Жидачев и Коломыю.

видео дня

Угроза для Черновицкой области

Глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Осипенко заявил, что для Черновицкой области существует угроза ракетного удара.

"Третья ракета нарушила воздушное пространство над Черновицкой областью. Заставная, Кицмань, Черновцы — будьте в укрытиях", — написал он.

Взрывы во Львовской области

Депутат Львовского городского совета VII созыва Игорь Зинкевич сообщил, что во Львовской области громко, работают силы ПВО.

"На 07:25 Доразведка по ракетам! Остались еще БпЛА, движутся на Добротвор", - подчеркнул он.

Движение ракет и дронов

Кроме того, в 07:20 в Воздушных силах заявили о движении крылатых ракет курсом на Ровно. Также известно о движении дронов:

  • Группа БпЛА на Львовщине курсом на Добротвор.
  • Группа БпЛА из Тернопольской области курсом на Бурштын.
  • Группа БпЛА на Староконстантинов с востока.
  • Несколько групп БпЛА на севере Винницкой области курсом на запад.
  • БпЛА на Бердичев с юга.
  • БпЛА на Кировоградщине курсом на запад.
  • БпЛА из Полтавской области в Кировоградскую область.

Мониторы заявляют, что в настоящее время проводится доразведка по крылатым ракетам, но над страной остается еще несколько десятков беспилотников.

Массированная атака на Украину: РФ запустила ракеты и дроны, первые подробности
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Перебои с электроэнергией

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сказал, что могут быть значительные перебои с электроэнергией.

"Атака врага по энергетике продолжается! На всякий случай запаситесь водой", - говорится в сообщении.

Укрепление ПВО Украины

Президент Владимир Зеленский ранее говорил о необходимости укрепления малой ПВО и повышения эффективности противодействия российским ударным беспилотникам.

По его словам, компонент малой противовоздушной обороны должен работать значительно результативнее, чтобы не допускать существующих проблем.

Удары России - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 6 февраля армия РФ атаковала Украину дронами. В городе Вильнянск Запорожской области в результате удара российского беспилотника погибла супружеская пара. Российские войска нанесли удар беспилотником по жилой застройке.

В ночь на 5 февраля в столице Украины прогремели взрывы. В результате российской атаки один человек пострадал. В Соломенском районе взрывной волной повреждены окна в четырех жилых домах и зафиксированы повреждения учреждения дошкольного образования и хозяйственной постройки.

В ночь на вторник, 3 февраля, российские войска нанесли по Харькову комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами, целенаправленно нацелившись на объекты критической инфраструктуры.

Читайте также:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Воздушные Силы новости Украины атака дронов Ракетная атака на Украину Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сильный пожар, поврежденная инфраструктура и пострадавшие: последствия удара РФ

Сильный пожар, поврежденная инфраструктура и пострадавшие: последствия удара РФ

08:32Украина
РФ атакует энергетику, в Украине - аварийные отключения света: что известно

РФ атакует энергетику, в Украине - аварийные отключения света: что известно

07:34Украина
Массированная атака на Украину: РФ запустила ракеты и дроны, первые подробности

Массированная атака на Украину: РФ запустила ракеты и дроны, первые подробности

07:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

Сын предательницы Наташи Королевой покинул РФ - детали

Сын предательницы Наташи Королевой покинул РФ - детали

Киев якобы хочет гарантий ненападения на один город: росСМИ узнали детали переговоров в ОАЭ

Киев якобы хочет гарантий ненападения на один город: росСМИ узнали детали переговоров в ОАЭ

Последние новости

08:40

Гул и облака дыма в небе, ПВО не справилась: Россию массированно атаковали дроны

08:32

Сильный пожар, поврежденная инфраструктура и пострадавшие: последствия удара РФ

08:00

Антидепрессант из холодильника: как сало влияет на настроение

07:34

РФ атакует энергетику, в Украине - аварийные отключения света: что известно

07:19

Массированная атака на Украину: РФ запустила ракеты и дроны, первые подробности

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
06:00

Китицы, корсеты и объем: главные тренды сезона весна–лето 2026

05:50

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

05:13

До или после завтрака: стоматолог объяснила, когда лучше чистить зубы по утрам

04:41

Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

Реклама
04:20

Без филлеров и кремов: как украинки сохраняли красоту сто лет назад

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с арбузом за 27 с

03:30

Как превратить обычную квартиру в романтическое гнездышко ко Дню влюбленных

03:00

Звезды уже все решили: для каких знаков зодиака начинается период достатка

02:26

Как понравиться на первом свидании - топ-3 вещи, которые замечают сразу

02:08

Земля подает таинственные сигналы: учёные в панике из-за странных импульсов

01:37

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

00:26

Задерживали помощь Украине 18 месяцев: в США нашли и накажут виновных

06 февраля, пятница
23:59

Размером с человека: рыбак поймал необычайно крупный 63-килограммовый трофей

23:45

По 20 тысяч каждому работнику: в Кабмине назвали, кому положены доплаты

23:08

Землетрясение произошло в Украине : где ощутимо "трясло"

Реклама
22:38

"То же зло": Сийярто истерит из-за благородного поступка украинской теннисистки

22:27

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

22:10

Какие обороты двигателя медленно "убивают" авто: ошибки, которые допускал каждый

21:59

Как улучшить воздух в помещении зимой: нужно 5 минут

21:54

В DeepState подсчитали, сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс

21:46

"Спи спокойно": жена молчуна Игоря Николаева сообщила о страшном горе

21:39

Домашний творог всего из 2 ингредиентов: проверенный рецепт за 30 минут

21:28

Есть прогресс, но нет прорыва: СМИ о новых деталях мирных переговоров в ОАЭ

21:21

Какие продукты есть, чтобы кожа лица "пережила" холод и мороз

20:55

Украинская певица рассказала об опухоли в грудиВидео

20:49

НП приостанавливает обработку посылок: заказы с Temu и Алиэкспресс не придут

20:40

Превзойдет даже красную рыбу: шикарный рецепт скумбрииВидео

20:39

Защита неба должна быть лучшей: Зеленский анонсировал изменения в Воздушных силахВидео

20:35

Быстрый способ узнать, есть ли угроза дальтонизма: тест прямо в телефонеВидео

20:31

Почему кола из стеклянной бутылки всегда вкуснее: 4 неочевидные причины

20:26

Олимпийские игры 2026 - расписание на 7 февраля

19:45

Сильные туманы и гололед: в Тернопольской области скоро ухудшится погода

19:27

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

19:20

Почему конфеты "Птичье молоко" так называются: кто является автором десерта

19:09

Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

Реклама
18:50

Ленивый ужин на семью из полкилограмма фарша: рецепт проще простого

18:48

Над одним направлением нависла серьезная угроза: где россияне усиливают давление

18:35

Жесткая позиция Терехова помогла решить проблему с частной ТЭЦ-5, - эксперт

18:33

Снял обои в старом доме — и обомлел: находка на стенах обескуражила хозяинаВидео

18:27

Как воспитать успешных детей: миллиардер Баффет поделился простым секретом

18:17

Можно ли держать ноутбук постоянно на зарядке: ответ удивит многих

18:11

В Украине прошел конкурс колядок для образовательных учреждений, - Гнат Коробко

18:01

Цена перескочила 150 гривен и будет расти дальше: базовый продукт быстро дорожает

17:41

Сокрушительный удар по России: в ЕС представили 20-й пакет санкций, детали

17:26

"Не лучший вариант": раскрыт худший сценарий соглашения о завершении войны

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять