Цена перескочила 150 гривен и будет расти дальше: базовый продукт быстро дорожает

Что сообщили аналитики:
- В Украине дорожают огурцы
- Из-за отсутствия конкуренции на рынке цены на овощи будут продолжать расти
- Сегодня огурцы более чем на 50% дороже, чем в прошлом году
В Украине снова растут цены на тепличные огурцы. Этот рост стоимости популярных овощей связывают с активизацией спроса на фоне низкого предложения продукции.
Как пишут аналитики EastFruit, по состоянию на сегодня, 6 февраля, тепличные огурцы поступают в продажу по 135-165 гривен за килограмм, что в среднем на 12% дороже, чем неделей ранее.
Что будет с ценами на тепличные овощи дальше
Импортеры предупреждают, что тепличные овощи и дальше будут дорожать, при этом рост цен продлится, как минимум, до конца февраля. Причиной такого прогноза является то, что импортная продукция практически не имеет конкурентов на рынке, ведь сезон продаж в большинстве украинских тепличных комбинатов еще не начался.
"Отметим, что на сегодняшний день тепличные огурцы в Украине уже поступают в продажу в среднем на 54% дороже, чем в начале февраля 2025 года", - добавили аналитики.
Что будет с ценами на крупы и масло - прогноз эксперта
Главред писал, что по словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, несмотря на то, что и крупы, и масло быстро не портятся, они все равно имеют свои технологические процессы хранения. В частности, сырье для макарон и гречки хранится на элеваторах.
В течение последнего месяца цены на крупы и масло в Украине остаются относительно стабильными, но если произойдут какие-либо изменения в работе элеваторов или логистики, это быстро отразится на рынке.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что цены на тепличные помидоры в Украине в очередной раз выросли. Их стоимость подскочила из-за сокращения предложения на внутреннем рынке.
Ранее стало известно, что пачка кофе популярного в Украине производителя по сравнению со среднемесячными показателями за январь текущего года стоит на 75,60 гривны больше.
Накануне стало известно, что в Украине наблюдается тенденция подорожания столовой свеклы. Росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте данных корнеплодов.
Об источнике: EastFruit
EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
