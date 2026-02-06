Цена перескочила 150 гривен и будет расти дальше: базовый продукт быстро дорожает

Ситуация на рынке вряд ли улучшится до конца зимы.

Как изменились цены на огурцы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили аналитики:

В Украине дорожают огурцы

Из-за отсутствия конкуренции на рынке цены на овощи будут продолжать расти

Сегодня огурцы более чем на 50% дороже, чем в прошлом году

В Украине снова растут цены на тепличные огурцы. Этот рост стоимости популярных овощей связывают с активизацией спроса на фоне низкого предложения продукции.

Как пишут аналитики EastFruit, по состоянию на сегодня, 6 февраля, тепличные огурцы поступают в продажу по 135-165 гривен за килограмм, что в среднем на 12% дороже, чем неделей ранее.

Что будет с ценами на тепличные овощи дальше

Импортеры предупреждают, что тепличные овощи и дальше будут дорожать, при этом рост цен продлится, как минимум, до конца февраля. Причиной такого прогноза является то, что импортная продукция практически не имеет конкурентов на рынке, ведь сезон продаж в большинстве украинских тепличных комбинатов еще не начался.

"Отметим, что на сегодняшний день тепличные огурцы в Украине уже поступают в продажу в среднем на 54% дороже, чем в начале февраля 2025 года", - добавили аналитики.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Что будет с ценами на крупы и масло - прогноз эксперта

Главред писал, что по словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, несмотря на то, что и крупы, и масло быстро не портятся, они все равно имеют свои технологические процессы хранения. В частности, сырье для макарон и гречки хранится на элеваторах.

В течение последнего месяца цены на крупы и масло в Украине остаются относительно стабильными, но если произойдут какие-либо изменения в работе элеваторов или логистики, это быстро отразится на рынке.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на тепличные помидоры в Украине в очередной раз выросли. Их стоимость подскочила из-за сокращения предложения на внутреннем рынке.

Ранее стало известно, что пачка кофе популярного в Украине производителя по сравнению со среднемесячными показателями за январь текущего года стоит на 75,60 гривны больше.

Накануне стало известно, что в Украине наблюдается тенденция подорожания столовой свеклы. Росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте данных корнеплодов.

