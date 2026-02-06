В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

В облэнерго объяснили причину внезапных изменений.

Аварийные отключения начали действовать во многих областях Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В 7 областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии

Укрэнерго отдало приказ о превентивных обесточениях

Диспетчеры Укрэнерго сегодня, 6 февраля, отдали команду о введении превентивных отключений энергообъектов. Об этом сообщили местные облэнерго. Там отметили, что отключения без предупреждения вводятся по крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений.

Из-за этого, по состоянию на 13:20, графики отключений электроэнергии перестали действовать в Черновицкой, Житомирской, Сумской, Хмельницкой, Николаевской и Черниговской областях.

В ДТЭК также сообщили, что экстренные отключения применены в Одесской и Днепропетровской областях.

"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграм-канале", - говорится в сообщении.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Эксперт назвал самые проблемные регионы без тепла и света

Главред писал, что по словам эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, сегодня в прифронтовых регионах, среди которых и Одесщина и Харьковщина, ситуация самая плохая.

В то же время, невзирая на то, что по Киеву наносятся многочисленные удары, обеспечение столицы отличается от большинства других городов. В Киеве тоже будет непросто, но он обеспечивается необходимым лучше другие населенные пункты.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что РФ не планирует останавливаться в своих террористических попытках уничтожить украинскую энергетику, обеспечивающую теплом десятки тысяч жилых домов. Поэтому в ближайшее время можно ожидать новый удар, после которого часть украинцев останется без света и тепла на какое-то время.

Накануне стало известно, что ситуация с отключениями электроэнергии украинцам ухудшится. Сложные условия продлятся до тех пор, пока будут продолжаться сильные морозы.

Ранее Юрий Корольчук предупредил, что нельзя полностью исключать повторение массовых отключений света и системных аварий в Украине в будущем.

