Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Без кино и интернета: почему классика стала многотомной

Марина Иваненко
6 февраля 2026, 12:00
12
Без кино и телевидения книга была всем. Почему классические авторы писали так много и зачем это было нужно читателям.
Почему классические произведения такие большие?
Почему классические произведения такие большие? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему классические произведения такие объемные
  • За что редакции платили авторам

Классическая литература нередко пугает современного читателя своими объемами. Многотомные романы кажутся испытанием на выносливость, а чтение — интеллектуальным марафоном. Однако за этой "массивностью" стоит не только любовь авторов к описаниям, но и реалии эпохи: экономические условия, отсутствие альтернативных развлечений, другое восприятие времени и особая роль книги в обществе.

Понимание того, почему классические произведения стали такими великими, позволяет по-другому взглянуть на каждую главу и увидеть в ней не лишнюю нагрузку, а ключ к полному погружению в другой мир. Главред расскажет об этом более подробно.

видео дня

Книга как главное развлечение эпохи

Как рассказывают на канале "Твоя подпольная гуманитарка", одной из главных причин большого объема классических романов было отсутствие альтернативных форм досуга. В XVIII–XIX веках книга выполняла роль сразу всех медиа: телевидения, кино, радио, интернета и социальных сетей.

Чтение часто было коллективным ритуалом. Семьи собирались вечером при свете лампы, и кто-то один читал вслух. Чем длиннее был роман, тем больше вечеров он мог развлекать слушателей. В этом контексте многословность писателя не считалась недостатком — наоборот, она продлевала удовольствие от истории.

Писатель как режиссер и оператор

Авторы классических романов одновременно выполняли функции режиссеров, сценаристов и операторов. Читатель не имел возможности увидеть Париж, Лондон или Петербург на экране, поэтому писатель должен был подробно "прорисовать" мир словами.

Описания улиц, интерьеров, одежды и погоды создавали эффект присутствия. Именно они обеспечивали то погружение, которое современный человек получает благодаря спецэффектам и высокобюджетной графике в кино. Длинные пейзажи и описания быта были инструментом визуализации, а не литературной избыточностью.

Экономика текста: чем больше — тем выгоднее

Классиков часто представляют оторванными от материального мира художниками, однако на самом деле они были профессионалами, которые напрямую зависели от гонораров. Многие романы впервые выходили в виде фейлетонов — публикаций частями в литературных журналах.

Редакции платили авторам:

  • за количество страниц;
  • за количество строк;
  • а иногда даже за количество слов.

Чарльз Диккенс мастерски работал в этой системе: его романы выходили ежемесячно, и для увеличения гонорара он расширял диалоги и вводил дополнительные сюжетные линии. Александр Дюма, по легенде, получал оплату за строку, поэтому создавал персонажей с короткими репликами. Когда же оплата стала зависеть от количества слов, он перешел к обширным монологам.

Видео о том, почему все классические произведения такие большие, можно посмотреть здесь:

Роман как энциклопедия мира

В классическую эпоху литература выполняла просветительскую функцию. Роман должен был быть всеобъемлющим. Если Виктор Гюго в "Отверженных" затрагивал битву при Ватерлоо, он не ограничивался упоминанием — он писал десятки страниц о тактике боя и его исторических последствиях.

Если герой оказывался в канализации Парижа, читатель получал полноценную лекцию по истории городских коммуникаций. Классики стремились зафиксировать свое время в деталях: социальные отношения, правовые нормы, религиозные споры, быт и язык.

Из-за этого их произведения стали своеобразными архивами знаний, доступными широкой аудитории.

Психологизм, требующий пространства

В отличие от современной литературы действия, классика сосредотачивалась на процессе мышления. Чтобы показать внутреннюю трансформацию героя, автор должен был подробно зафиксировать его сомнения, страхи и колебания.

Вместо короткого "он расстроился" читатель получал пять страниц внутреннего монолога. Такой психологизм требовал пространства, но именно он создавал глубокую эмоциональную связь между читателем и персонажем.

После сотен или тысяч страниц герой становился ближе, чем реальные знакомые. Этот эффект невозможно достичь в формате короткой повести.

Медленное время — медленные романы

Не менее важным фактором был другой темп жизни. В XVIII–XIX веках путешествия длились неделями, письма шли днями, а ожидание было частью повседневности. Люди имели терпение к медленному развитию событий.

Современный читатель, привыкший к мгновенным уведомлениям и клиповому мышлению, часто требует быстрого результата. Классический же роман создавался для человека, который не спешит, который имеет время на размышления и глубокое осмысление прочитанного.

Большие объемы классических романов — это не прихоть авторов, а закономерный продукт своей эпохи. Они были инструментом развлечения, образования, погружения и фиксации реальности. Осознав это, читатель перестает воспринимать толстые тома как бремя и начинает видеть в них полноценное путешествие во времени и пространстве.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Твоя Подпольная Гуманитарка"

"Твоя Подпольная Гуманитарка" — украинский образовательный YouTube-канал, основанный Остапом Украинцем и Евгением Лиром. Он популяризирует гуманитарные науки: язык, литературу, историю, культуру. Видео сочетают научную точность и живой, доступный язык. Канал имеет более 170 000 подписчиков и активно развивает образовательную платформу "Гуманитарка". Это одно из ведущих украинских медиа с культурно-интеллектуальным контентом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Библиотека украинской литературы интересные новости культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Российские оккупанты близки к перезапуску Запорожской АЭС - ISW

Российские оккупанты близки к перезапуску Запорожской АЭС - ISW

12:26Украина
"Чрезвычайно усложняет оборону": РФ захватила основные высоты в Мирнограде и Покровске

"Чрезвычайно усложняет оборону": РФ захватила основные высоты в Мирнограде и Покровске

11:58Фронт
Кто будет финансировать послевоенные выборы в Украине - Корниенко ответил

Кто будет финансировать послевоенные выборы в Украине - Корниенко ответил

11:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 6 февраля

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 6 февраля

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот: изобилие и достаток уже на пороге

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот: изобилие и достаток уже на пороге

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

"Ваня дома": отец со слезами узнал об освобождении сына из плена

"Ваня дома": отец со слезами узнал об освобождении сына из плена

Последние новости

12:31

В Полтавскую область тепло вернется вместе с осадками: синоптики назвали даты

12:30

"Надо протянуть удовольствие": шикарный Галкин заинтриговал фото в плавках

12:26

Российские оккупанты близки к перезапуску Запорожской АЭС - ISW

12:07

Гора популярного печенья из детства за 20 минут: понадобится 4 продукта

12:06

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-мНаступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-м
12:00

Без кино и интернета: почему классика стала многотомной

11:58

"Чрезвычайно усложняет оборону": РФ захватила основные высоты в Мирнограде и Покровске

11:45

Лицо скоро треснет: путинистка Бабкина стала посмешищем в сети

11:31

Очиститесь от негатива: простой ритуал с солью от мольфараВидео

Реклама
11:12

Кто будет финансировать послевоенные выборы в Украине - Корниенко ответил

10:55

Стреляют друг в друга: у россиян на фронте большие проблемы

10:55

Хотят превратить Украину во "вторую Беларусь": в ISW проанализировали месседжи Кремля

10:47

Сын предательницы Наташи Королевой покинул РФ - детали

10:36

Начнется "черная полоса": что нельзя делать в праздник 7 февраля

10:26

РФ готовит удар по Украине в ближайшие 48 часов: каким городам готовиться

09:55

США и РФ возобновляют военные переговоры на топ-уровне - WP

09:45

Готовит авиаудары по Украине: в Москве стреляли в генерал-лейтенанта ГРУ

09:25

Россияне массированно атакуют один город Украины - враг запустил ракеты и дроны

09:24

"Это последствие": Jerry Heil выдала правду о Евровидении

09:22

Киев якобы хочет гарантий ненападения на один город: росСМИ узнали детали переговоров в ОАЭ

Реклама
08:56

США могут усилить санкции против РФ - чего ждет Вашингтон

08:44

Почему впереди нас ждет еще много раундов переговоровмнение

08:01

Утром в Одессе взорвалось авто: погиб 21-летний мужчина

08:00

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

06:48

Ночная атака дронов РФ на Запорожье: в Вольнянске дрон убил мужа и жену

06:10

"Нулевая" квота на лом: почему ее отмена будет означать возвращение коррупциимнение

05:50

Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

04:31

Мощная харизма: какие знаки зодиака способны управлять толпой

04:02

Приготовить ужин за 5 минут реально: рецепт шикарного сытного блюда

04:00

Оптическая иллюзия: найдите среди домов спрятанную кошку за 30 секунд

03:33

Гороскоп на завтра 7 февраля: Близнецам - сюрприз, Овнам - капость

03:12

График отключения света на 6 февраля: как будут отключать электроэнергию в Сумах

02:54

Жена боролась с раком, когда он был в плену: воин вернулся из трехлетней неволи

02:34

Почему кошки боятся воды – настоящая причина удивит многихВидео

02:16

У ваших отношений нет будущего: три неочевидных признака, что пора расстаться

01:15

Враг стремится захватить стратегический населенный пункт: в ВСУ объяснили замысел

00:22

Прогремели взрывы и пропал свет: два крупных города подверглись атаке дроновВидео

05 февраля, четверг
23:44

На фронте внезапно снизилась активность РФ - в чем причина

23:26

В некоторых районах Киева света станет больше: энергетики меняют графики

22:45

Рассада не будет расти: какую землю категорически нельзя использоватьВидео

Реклама
21:29

Света станет больше - новые графики отключений в Запорожской области 6 февраля

21:18

Света не будет почти сутки: обновленные графики для Днепра и области на 6 февраляФото

21:07

Трамп заявил о предотвращении ядерной войны между РФ и Украиной - что известно

20:58

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшимВидео

20:53

Звезда "Индианы Джонса" и "Звездных войн" заговорил о конце карьеры

20:53

Свет будут отключать почти весь день: новые графики в Черкасской области на 6 февраля

20:43

Николь Кидман выиграла у экс-мужа важную "битву": актриса покидает США

20:13

Конкуренция нарастает: назван вероятный победитель Евровидения-2026

20:07

"Удалось договориться": раскрыты детали переговоров в Абу-Даби

19:58

Россияне год топчутся на месте: командир разнес возможности "второй армии" мира

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять