Враг стремится захватить стратегический населенный пункт: в ВСУ объяснили замысел

Руслан Иваненко
6 февраля 2026, 01:15
Российские войска пытаются прорваться к населенному пункту и блокировать важные логистические маршруты.
ВСУ, Фронт, Война
Враг планирует продвижение к стратегическому узлу, чтобы затруднить снабжение Сил обороны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Россия пытается продвинуться к Барвинковому в Харьковской области
  • Противник планирует блокировать логистику из Днепра в Краматорск и Славянск
  • Барвинково выбрано стратегически для операций в конце зимы – начале весны

Российские оккупационные войска пытаются продвинуться к населенному пункту Барвинково в Харьковской области. Об этом заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Используя карты Второй мировой войны, противник понимает, что, выйдя к Барвинково, он может получить результат по блокированию логистики из Днепра в Краматорск и Славянск. Барвинково – это то направление, куда противник хочет дойти в перспективе завершения зимы и начала весны", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Стратегическая роль Барвинкового

По его словам, Кремль рассчитывает, что захват этого узла создаст серьезные проблемы для поставок Сил обороны.

"Также трасса Изюм – Краматорск – Славянск находится под огневым контролем, и очень большую работу сейчас проводят наши инженеры, которые "затягивают" ее коридорами безопасности и восстанавливают покрытие после ударов противника. Удастся ли противнику реализовать эту задачу? По моему мнению – нет", – добавил Федоренко.

Он также подчеркнул, что враг имеет колоссальное численное преимущество, однако украинские защитники продолжают удерживать фронт.

Где РФ готовит наступление – мнение эксперта

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, российские оккупационные войска в настоящее время проводят активную передислокацию сил и техники, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным наступательным действиям в апреле.

"Погодные условия меняются, постепенно возвращается "зеленка", и именно к этому времени противник будет пытаться сконцентрировать максимум ресурсов на разных участках фронта, чтобы реализовать свой план", - пояснил эксперт.

Он добавил, что стратегические цели Кремля по контролю над Донецкой и Луганской областями остаются неизменными, а следующими потенциальными направлениями могут стать Запорожская и Херсонская области.

Ситуация на фронте – последние новости

Напомним, Главред писал, что планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.

Кроме того, оккупационная армия страны-агрессора России продолжает убивать мирных жителей Украины в прифронтовых городах. До конца 2026 года враг может достать артиллерией и до двух городов-миллионников.

Накануне стало известно, что ситуация в Купянске Харьковской области остается напряженной. В центре города продолжается зачистка отдельных участков, где находятся окруженные российские военные.

О персоне: Юрий Федоренко

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота была преобразована в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

