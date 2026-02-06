Враг стремится захватить стратегический населенный пункт: в ВСУ объяснили замысел

Кратко:
- Россия пытается продвинуться к Барвинковому в Харьковской области
- Противник планирует блокировать логистику из Днепра в Краматорск и Славянск
- Барвинково выбрано стратегически для операций в конце зимы – начале весны
Российские оккупационные войска пытаются продвинуться к населенному пункту Барвинково в Харьковской области. Об этом заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.
"Используя карты Второй мировой войны, противник понимает, что, выйдя к Барвинково, он может получить результат по блокированию логистики из Днепра в Краматорск и Славянск. Барвинково – это то направление, куда противник хочет дойти в перспективе завершения зимы и начала весны", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.видео дня
Стратегическая роль Барвинкового
По его словам, Кремль рассчитывает, что захват этого узла создаст серьезные проблемы для поставок Сил обороны.
"Также трасса Изюм – Краматорск – Славянск находится под огневым контролем, и очень большую работу сейчас проводят наши инженеры, которые "затягивают" ее коридорами безопасности и восстанавливают покрытие после ударов противника. Удастся ли противнику реализовать эту задачу? По моему мнению – нет", – добавил Федоренко.
Он также подчеркнул, что враг имеет колоссальное численное преимущество, однако украинские защитники продолжают удерживать фронт.
Где РФ готовит наступление – мнение эксперта
По словам военного эксперта Владислава Селезнева, российские оккупационные войска в настоящее время проводят активную передислокацию сил и техники, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным наступательным действиям в апреле.
"Погодные условия меняются, постепенно возвращается "зеленка", и именно к этому времени противник будет пытаться сконцентрировать максимум ресурсов на разных участках фронта, чтобы реализовать свой план", - пояснил эксперт.
Он добавил, что стратегические цели Кремля по контролю над Донецкой и Луганской областями остаются неизменными, а следующими потенциальными направлениями могут стать Запорожская и Херсонская области.
Ситуация на фронте – последние новости
Напомним, Главред писал, что планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.
Кроме того, оккупационная армия страны-агрессора России продолжает убивать мирных жителей Украины в прифронтовых городах. До конца 2026 года враг может достать артиллерией и до двух городов-миллионников.
Накануне стало известно, что ситуация в Купянске Харьковской области остается напряженной. В центре города продолжается зачистка отдельных участков, где находятся окруженные российские военные.
Читайте также:
- У оккупантов катастрофа на фронте: РФ во многих местах остановила штурмовые действия
- Два областных центра Украины под угрозой: военный предупредил, что задумал враг
- Россияне год топчутся на месте: командир разнес возможности "второй армии" мира
О персоне: Юрий Федоренко
Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.
9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота была преобразована в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред