Красавчик Спартак и негодяй-репортер: топ-5 фильмов с Кирком Дугласом

5 февраля 2026
Сложно представить себе Голливуд без симпатичной ямочки Дугласа-старшего.
5 февраля 2020 года в возрасте 103 лет умер Кирк Дуглас - американский актер из "золотого века" Голливуда и отец Майкла Дугласа. Кинокарьера Дугласа-старшего длилась более полувека, и принесла ему множество наград и всемирное признание. Талант актера позволял ему воплощать на экранах различные роли - ему мастерски удавались и негодяи, и герои, за которыми может пойти весь мир.

В годовщину смерти Кирка Дугласа Главред предлагает пересмотреть лучшие фильмы с его участием (по версии Rotten Tomatoes).

Тропы славы (1957)

Первая мировая, французские окопы: генералы из роскошных замков отдают приказ совершить самоубийственную атаку. Солдаты терпят поражение, и троих из них генералы выбирают для показательной казни за трусость. Полковник, который вел их в бой, пытается защитить своих людей на абсурдном военном трибунале.

видео дня
Тропы славы
Тропы славы / фото: imdb.com

Спартак (1960)

Гладиатор-раб поднимает восстание против Рима и ведет армию единомышленников на битву за свободу. Исторический блокбастер, стал классикой, в которой любовь, предательство и масштабные сражения переплетаются с тонкими политическими интригами в сенате.

Спартак
Спартак / фото: imdb.com

Из прошлого (1947)

Бывший частный детектив пытается начать новую жизнь в маленьком городке, однако его желанный покой нарушает гангстер из прошлого. Он заставляет главного героя приняться за еще одно задание. Классический нуар с роковой женщиной, двойными играми и цепочкой неслучайных совпадений, которые засасывают детектива в омут, из которого он так мечтал сбежать.

Из прошлого
Из прошлого / фото: imdb.com

Туз в рукаве (1951)

Циничный репортер превращает спасение человека, застрявшего в пещере, в медийную сенсацию. Он намеренно затягивает операцию ради рейтингов и собственной славы. Трагедия превращает в цирк с толпой зевак и телекамерами, которые снимают, как жертва медленно угасает на глазах у всей страны.

Туз в рукаве
Туз в рукаве / фото: imdb.com

Злые и красивые (1952)

Безжалостный голливудский продюсер на пути к славе, известности и богатству предает всех, кто ему помогал - режиссера, актрису, сценариста. Они-то и рассказывают его историю о разбитых жизнях, эгоизме и корысти. И об Олимпе, которого продюсер достигает в полном одиночестве.

Злые и красивые
Злые и красивые / фото: imdb.com

Читайте также:

Что такое Rotten Tomatoes?

Rotten Tomatoes - авторитетный сайт-агрегатор, который собирает рецензии и отзывы на фильмы и сериалы, на основе которых вычисляет рейтинг одобрения, так называемой "свежести". Часто используется не только простыми зрителями, но и профессиональным критиками, как индикатор успеха той или иной киноленты.

