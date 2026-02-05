Мелочь, но критически важна: зачем в иллюминаторе самолета отверстие

Маленькое отверстие в иллюминаторе — это не дефект и не "экономия на стекле".

https://glavred.info/techno/meloch-no-kriticheski-vazhna-zachem-v-illyuminatore-samoleta-otverstie-10738214.html Ссылка скопирована

Почему в иллюминаторах самолетов есть маленькое отверстие / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Какую функцию выполняет отверстие

Почему иллюминаторы не квадратные

Пассажиры авиарейсов, рассматривая облака и города с высоты около 10 тысяч метров, нередко замечают маленькое отверстие в нижней части иллюминатора.

На первый взгляд оно выглядит как дефект, однако на самом деле это важный элемент конструкции, без которого безопасность полета была бы под угрозой.

видео дня

Из чего на самом деле состоит иллюминатор

Иллюминаторы современных самолетов — это не одно стекло, пишет IFLScience. Они состоят из трех слоев прочной синтетической смолы:

Внешний слой — основной силовой элемент, который удерживает разницу давления.

Средний слой — резервный, принимает нагрузку в экстренных ситуациях.

Внутренняя панель — защитная, она не несет давления и служит лишь для защиты от грязи и царапин.

Именно в среднем слое и располагается то самое маленькое отверстие.

Как работает "дыхательное отверстие"

Это отверстие называют дыхательным — и не случайно. Оно выполняет сразу несколько критически важных функций:

Регулирует давление между слоями иллюминатора; Перераспределяет нагрузку так, чтобы основное давление приходилось на внешнее стекло; Позволяет среднему слою сохранить герметичность, если наружный слой будет поврежден; Выводит влагу из межоконного пространства.

Благодаря этому стекло не запотевает и не покрывается льдом, даже при резких перепадах температуры во время взлета и посадки. Иногда вокруг отверстия можно заметить крошечные кристаллы льда — это нормальное явление.

Что будет, если внешнее стекло повредится

Если наружная панель по каким-то причинам треснет или разрушится, давление мгновенно перераспределится на средний слой, который рассчитан на такую нагрузку. Именно дыхательное отверстие делает этот процесс контролируемым и безопасным, сохраняя герметичность салона.

Из чего состоит окно в самолете / Фото: скриншот

Почему иллюминаторы круглые, а не квадратные

Еще одна особенность самолетных окон — закругленная форма. Это тоже результат инженерных расчетов.

Скругленные углы равномерно распределяют давление;

В них не возникает точек концентрации напряжения;

Риск появления трещин в корпусе и стекле минимален.

Прямые углы, наоборот, стали бы слабыми местами, где нагрузка могла бы привести к разрушению конструкции.

Смотрите видео о том, зачем нужно маленькое отверстие в иллюминаторах самолетов:

Вам может быть интересно:

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред