Что на самом деле видят сканеры в аэропортах: правда потрясла пассажиров

Инна Ковенько
30 января 2026, 19:52
Когда-то аэропортовый контроль выглядел совсем иначе - сканеры показывали тело человека слишком подробно.
Что на самом деле могут видеть сканеры в аэропорту/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как работает сканер ваэропорту
  • Какие раньше были сканеры в аэропортах
  • Что на самом деле могут видеть сканеры в аэропорту

Прохождение контроля в аэропорту всегда вызывает стресс, но раньше пассажиры даже не догадывались, насколько откровенными были их изображения на мониторах охраны. Скандальные сканеры Rapiscan демонстрировали интимные детали тела, что вызвало волну протестов в соцсетях.

Более десяти лет назад эти рентгеновские сканеры показывали настолько подробные изображения, что быстро приобрели сомнительную славу.

Как отмечает Lad Bible, сейчас процедура выглядит значительно сдержаннее: на мониторе появляется условный силуэт человека с отмеченными зонами или предметами, которые вызвали подозрение.

Что показывали первые сканеры в аэропортах

После неудачной попытки теракта на Рождество 2009 года в США Управление транспортной безопасности (TSA) ввело Rapiscan X-ray сканеры. Каждая такая машина стоила около 180 тысяч долларов и демонстрировала охранникам полностью обнаженное изображение тела пассажира. Работники видели тело человека в мельчайших деталях, что вызвало волну критики и возмущения.

В Великобритании такие сканеры появились в ключевых аэропортах в 2013 году. Уже тогда критики отмечали, что чрезмерная детализация изображений выходит за пределы допустимого: на экране четко просматривалась форма тела и интимные части, что фактически превращало проверку в унижение. Общественность подчеркивала, что речь идет не только о поиске опасных предметов, но и о грубом вмешательстве в частную жизнь пассажиров.

В итоге TSA пришлось отказаться от этих сканеров, поскольку они не соответствовали стандартам конфиденциальности. Устройства не могли интегрировать программное обеспечение Automated Target Recognition (ATR), которое должно было создавать только условные контуры вместо реалистичных изображений.

Что показывали сканеры в аэропортах раньше / Фото: X/@‌greendaylover44

Какие сканеры работают в аэропортах сейчас

Сегодня ситуация кардинально иная. В большинстве аэропортов используют миллиметровые волновой сканеры, формирующие условное схематическое изображение. Оно напоминает простой силуэт человека и показывает только возможные предметы на поверхности тела или под одеждой.

Исследовательница Шона Малвини Редден объясняет, что современные машины уже не воспроизводят уникальное изображение пассажира, а работают с нейтральными контурами. Это позволяет сохранить баланс между безопасностью и конфиденциальностью.

Бывшая советник TSA Эри Дженкинс добавляет, что теперь пассажиры могут видеть монитор во время проверки и убедиться, что их тело не демонстрируется в деталях.

Отзывы пассажиров о проверках сканерами

На форумах и в соцсетях путешественники часто жалуются, что сканеры ошибочно сигнализируют о подозрительных зонах. Один пользователь рассказал, что почти каждый раз получает "отметку" в области паха и проходит полный досмотр. Другой отметил, что проблема возникла из-за спущенных носков, которые собрались складками. Третий признался, что забыл снять пирсинг, но при этом система его пропустила без замечаний. Такие случаи только подтверждают, что технология может быть эффективной, но не всегда безупречной.

Читайте также:

Об источнике: LADbible Group Limited

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют аудиторию, приближающуюся к миллиарду, с 262 миллионами подписчиков по всему миру на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание охватывает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

