Сколько часов в день должен работать котел, чтобы платить меньше - точная цифра

Вы узнаете:
- Сколько часов в сутки должен работать котел
- Какая комфортная температура должна быть в квартире
Коммунальные услуги "бьют" по кошелькам украинцев, особенно зимой, когда в платежках добавляется сумма за отопление. Главред расскажет, сколько часов в сутки должен работать котел, чтобы в доме было тепло, а счета "не кусались".
Эксперты рекомендуют поддерживать в доме комфортную температуру 20–21°C в течение примерно 8–10 часов в день, вместо того чтобы постоянно дергать термостат, пишет Homes & Gardens.
"Лучший способ сэкономить энергию и деньги зимой, сохраняя при этом комфортную температуру – установить термостат на 20°C. При такой температуре система отопления дает достаточно тепла, чтобы компенсировать теплопотери через окна, двери и стены, которые и приводят к высоким счетам", — объясняет менеджер по умным термостатам и домашним проектам в Trane Technologies Майкл Мори.
Если придерживаться этого графика (8–10 часов), этого будет достаточно – при условии, что вы избегаете распространенных ошибок, которые заставляют систему работать на износ.
Кстати, по данным ВОЗ, 20–21 °C будет достаточно, чтобы предотвратить образование конденсата на окнах и поверхностях, сохраняя дом теплым весь день.
Как долго стоит оставлять отопление включенным
Продолжительность работы котла зависит от вашего распорядка дня и того, находитесь ли вы дома в холодные месяцы.
Большинство термостатов можно запрограммировать, поэтому эксперты советуют включать котел после пробуждения, при возвращении домой и перед сном. Соблюдение стабильного расписания помогает вашей системе отопления работать эффективно, даже во время холодных периодов.
Читайте также:
- Революция в отоплении: один простой шаг разогреет радиаторы в разы быстрее
- Стоит ли закрывать радиатор картоном: специалисты дали четкий ответ
- Дом станет теплым за считанные минуты: простой трюк с радиатором дает неожиданный эффект
О ресурсе: Homes & Gardens
Журнал Homes & Gardens считается одним из авторитетных источников в мире интерьера и дизайна жилья. Часто цитируется и используется в качестве референса для вдохновения профессиональными дизайнерами.
Основан в октябре 1919 года (то есть более 100 лет назад).
Изначально журнал был ориентирован на вдохновение для домовладельцев и советы по оформлению жилья, с течением времени расширил охват тем.
Homes & Gardens публикует интервью с дизайнерами, лайфхаки по декору и ремонту, а также материалы об интерьере, доме и саду, архитектуре, образе жизни.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред