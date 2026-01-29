Сколько часов в день должен работать котел, чтобы платить меньше - точная цифра

Один совет поможет сэкономить на отоплении.

Сколько часов в сутки нужно отапливать жилье - ответ экспертов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Сколько часов в сутки должен работать котел

Какая комфортная температура должна быть в квартире

Коммунальные услуги "бьют" по кошелькам украинцев, особенно зимой, когда в платежках добавляется сумма за отопление. Главред расскажет, сколько часов в сутки должен работать котел, чтобы в доме было тепло, а счета "не кусались".

Эксперты рекомендуют поддерживать в доме комфортную температуру 20–21°C в течение примерно 8–10 часов в день, вместо того чтобы постоянно дергать термостат, пишет Homes & Gardens.

"Лучший способ сэкономить энергию и деньги зимой, сохраняя при этом комфортную температуру – установить термостат на 20°C. При такой температуре система отопления дает достаточно тепла, чтобы компенсировать теплопотери через окна, двери и стены, которые и приводят к высоким счетам", — объясняет менеджер по умным термостатам и домашним проектам в Trane Technologies Майкл Мори.

Если придерживаться этого графика (8–10 часов), этого будет достаточно – при условии, что вы избегаете распространенных ошибок, которые заставляют систему работать на износ.

Кстати, по данным ВОЗ, 20–21 °C будет достаточно, чтобы предотвратить образование конденсата на окнах и поверхностях, сохраняя дом теплым весь день.

Как долго стоит оставлять отопление включенным

Продолжительность работы котла зависит от вашего распорядка дня и того, находитесь ли вы дома в холодные месяцы.

Большинство термостатов можно запрограммировать, поэтому эксперты советуют включать котел после пробуждения, при возвращении домой и перед сном. Соблюдение стабильного расписания помогает вашей системе отопления работать эффективно, даже во время холодных периодов.

