Революция в отоплении: один простой шаг разогреет радиаторы в разы быстрее

В большинстве случаев радиаторам просто нужна развоздушка. Это несложная манипуляция.

Украинцам раскрыли способ настройки радиатора / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Радиаторам отопления часто нужна развоздушка

Если батарея тёплая снизу, но холодная сверху — внутри есть воздух

Если батареи в доме греют слабо или неравномерно, чаще всего причина банальна: в системе отопления скапливается воздух, заедает регулировочный клапан или падает давление в котле.

Реже проблема оказывается сложнее — мешать циркуляции теплоносителя могут отложения внутри труб или сбои в работе насоса, пишет Express.

В большинстве случаев радиаторам просто нужна развоздушка. Это несложная манипуляция, которая быстро возвращает отопление к нормальной работе.

Есть простой ориентир: если батарея тёплая снизу, но холодная сверху — внутри есть воздух. А вот когда верх горячий, а низ остаётся холодным, выпускать воздух не требуется.

Как удалить воздух из радиатора

Шаг первый

Включите отопление и проверьте все радиаторы в доме. Обратите внимание на холодные зоны и посторонние звуки вроде бульканья.

Если верх батареи не прогревается — её нужно развоздушить.

Если радиатор нагревается равномерно, трогать его не стоит.

Перед дальнейшими действиями обязательно отключите отопление.

Шаг второй

Найдите воздухоотводный клапан и слегка приоткройте его специальным ключом или отвёрткой, поворачивая против часовой стрелки. Делайте это медленно, пока не услышите шипение — так выходит воздух. Когда звук исчезнет и появится вода, подставьте ёмкость, затем аккуратно закройте клапан и вытрите излишки.

После этой процедуры батареи начинают работать заметно эффективнее, а в доме становится теплее и комфортнее.

В завершение стоит проверить давление в котле. Обычно после удаления воздуха оно немного падает: при выключенной системе нормой считается 1,0–1,5 бара, а при работающем отоплении — около 2 бар.

Как усилить эффективность работы радиаторов

Применение специальных тепловых усилителей для радиаторов стало заметным шагом вперёд в сфере обогрева жилья. Небольшие по размеру устройства работают в паре с батареями, улучшая циркуляцию тёплого воздуха в помещении и позволяя комнате нагреваться значительно быстрее и равномернее.

Смотрите видео - как прочистить стальной радиатор:

Автору достался радиатор, которому около восьми лет. Несмотря на сравнительно небольшой возраст, из-за постоянной влажности в ванной комнате он заметно пострадал и пришёл в плохое состояние.

В видео показано, как восстановить такой радиатор, очистить его изнутри и вернуть ему нормальный внешний вид и работоспособность.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" — то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

