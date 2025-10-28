Как пережить зиму без отопления: простые, но очень эффективные способы

Чтобы не замерзнуть и при этом не расходовать лишнюю энергию, можно воспользоваться несколькими эффективными способами обогрева.

С наступлением холодов и отсутствием центрального отопления всё труднее сохранять тепло и комфорт ночью.

Чтобы не замерзнуть и при этом не расходовать лишнюю энергию, можно воспользоваться несколькими эффективными способами обогрева, пишет Express.

Выберите правильное постельное бельё

Обычные хлопковые простыни плохо удерживают тепло. Лучше заменить их на фланелевые или флисовые — они мягче, плотнее и отлично сохраняют тепло.

Такое бельё делает кровать тёплой буквально с первых минут, поэтому нет нужды использовать электрические обогреватели.

Используйте тёплое или электрическое одеяло

Если хотите дополнительного тепла, попробуйте электрическое одеяло — оно быстро прогревает постель и позволяет сэкономить на отоплении.

Альтернатива — утяжелённое одеяло. Оно плотно прилегает к телу, удерживая тепло внутри. Оптимальная плотность — 10,5 tog: этого достаточно, чтобы согреться зимой и не перегреваться, когда потеплеет.

Пижама и носки — ваши союзники

Тёплая пижама из флиса или шерсти помогает сохранить комфорт всю ночь.

Не забывайте про носки — именно через ноги уходит большая часть тепла. Наденьте перед сном мягкие шерстяные или махровые носки, и вам сразу станет уютнее.

Грелка — проверенная классика

Грелка — дешёвый и надёжный способ быстро согреть постель. Главное — использовать её безопасно.

Специалисты советуют заменять грелку каждые 2–3 года, чтобы избежать протечек и ожогов.

Добавьте уюта с помощью ковра

Если пол в спальне холодный, ковёр или большой коврик помогут сохранить тепло.

Он работает как изолятор: удерживает воздух в волокнах и не даёт теплу уходить через половицы. В результате комната становится заметно теплее и комфортнее.

Как сэкономить на отоплении: советы экспертов

Один несложный способ помогает сделать комнату теплее и одновременно уменьшить затраты на отопление, поэтому его нередко рекомендуют специалисты по энергосбережению. Суть метода проста: за батареей размещают отражающий экран, например, из фольгированного материала. Он возвращает тепловое излучение обратно в помещение, не позволяя ему уходить через наружные стены. Особенно эффективно такое решение работает там, где радиаторы установлены у внешних стен.

Спальные мешки, полевые кухни и грелки-пауэрбанки — именно те вещи, которые могут выручить во время блэкаута или при отсутствии отопления в квартире.

Опытные альпинисты уже много лет пользуются таким снаряжением в горах и уверены, что оно не менее полезно и в домашних условиях, помогая сохранить тепло, приготовить еду и пережить любые перебои с электроэнергией. Об этом рассказал корреспондент Суспильного Дмитрий Васильев.

Ранее сообщалось о том, что первый украинский областной центр постепенно входит в отопительный сезон. Речь идет о городе Сумы. Теплоснабжение в городе подается, но по графику. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и постоянные угрозы, системы работают стабильно.

Напомним, Главред писал, что Украина может достаточно комфортно пройти отопительный сезон. "Нафтогаз" уже начал получать кредиты от госбанков, следовательно, есть средства на закупку газа.

