Неожиданно простой трюк поможет тратить меньше: как сэкономить на отоплении

Обычный бытовой предмет может помочь сделать дом теплее, если правильно использовать его вместе с радиатором.
Этот простой способ не только повысит температуру в помещении, но и позволит сократить расходы на отопление, поэтому многие эксперты в области энергосбережения рекомендуют этот приём, пишет Express.
Суть метода заключается в том, чтобы разместить за радиатором отражающую поверхность, например, фольгированный экран. Он направляет тепло обратно в комнату, не позволяя ему уходить через наружные стены. Особенно эффективно это решение в помещениях, где радиаторы установлены у внешних стен.
Фольгированные экраны часто имеют мягкую основу и самоклеящийся слой, что делает их установку очень простой. Однако вместо них можно использовать и обычную кухонную фольгу — это более дешёвая альтернатива. Достаточно измерить расстояние между креплениями радиатора, отрезать подходящий кусок фольги и прикрепить его, например, с помощью двустороннего скотча.
Хотя такой способ может показаться новым, на самом деле он известен уже много лет. Его ещё в прошлом советовали специалисты по энергоэффективности. Многие отмечают, что даже кухонная фольга хорошо справляется с задачей отражения тепла. Тем не менее, часть экспертов считает, что научных доказательств эффективности этого метода недостаточно.
Дополнительные советы
Один пользователь поделился: "Я использую этот метод с 80-х — отлично работает. Ещё можно наклеить толстую алюминиевую фольгу на потолок — это помогает сохранить тепло в комнате и уменьшает его утечку в соседнюю квартиру сверху".
Ещё один полезный приём — наклеить пищевую плёнку на одинарные стеклопакеты. Это создаёт воздушный барьер, который снижает теплопотери. Кроме того, такой способ помогает уменьшить образование конденсата, возникающего при соприкосновении тёплого воздуха с холодным стеклом.
