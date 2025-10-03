Неожиданно простой трюк поможет тратить меньше: как сэкономить на отоплении

Простой способ не только повысит температуру в помещении, но и позволит сократить расходы на отопление.

Как сэкономить на отоплении / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Простой способ не только повысит температуру в помещении, но и позволит сократить расходы

Суть метода заключается в том, чтобы разместить за радиатором отражающую поверхность

Обычный бытовой предмет может помочь сделать дом теплее, если правильно использовать его вместе с радиатором.

Этот простой способ не только повысит температуру в помещении, но и позволит сократить расходы на отопление, поэтому многие эксперты в области энергосбережения рекомендуют этот приём, пишет Express.

Суть метода заключается в том, чтобы разместить за радиатором отражающую поверхность, например, фольгированный экран. Он направляет тепло обратно в комнату, не позволяя ему уходить через наружные стены. Особенно эффективно это решение в помещениях, где радиаторы установлены у внешних стен.

Фольгированные экраны часто имеют мягкую основу и самоклеящийся слой, что делает их установку очень простой. Однако вместо них можно использовать и обычную кухонную фольгу — это более дешёвая альтернатива. Достаточно измерить расстояние между креплениями радиатора, отрезать подходящий кусок фольги и прикрепить его, например, с помощью двустороннего скотча.

/ Инфографика: Главред

Хотя такой способ может показаться новым, на самом деле он известен уже много лет. Его ещё в прошлом советовали специалисты по энергоэффективности. Многие отмечают, что даже кухонная фольга хорошо справляется с задачей отражения тепла. Тем не менее, часть экспертов считает, что научных доказательств эффективности этого метода недостаточно.

Дополнительные советы

Один пользователь поделился: "Я использую этот метод с 80-х — отлично работает. Ещё можно наклеить толстую алюминиевую фольгу на потолок — это помогает сохранить тепло в комнате и уменьшает его утечку в соседнюю квартиру сверху".

Ещё один полезный приём — наклеить пищевую плёнку на одинарные стеклопакеты. Это создаёт воздушный барьер, который снижает теплопотери. Кроме того, такой способ помогает уменьшить образование конденсата, возникающего при соприкосновении тёплого воздуха с холодным стеклом.

Бюджетное отопление: нехитрый приём для холодных дней

Стиральные машины относятся к числу самых энергопотребляющих приборов в доме, поэтому разумная организация процесса стирки может заметно сократить расход электроэнергии и, соответственно, уменьшить счета за коммунальные услуги. Наиболее экономичное время для запуска стирки — поздний вечер или ночь, когда общий уровень энергопотребления ниже. Однако точный размер возможной экономии зависит от условий вашего контракта с энергетической компанией.

