Выплаты на детей по-новому: кому и сколько будут платить в 2026 году

Кратко:
- В Украине увеличат выплаты при рождении ребенка
- Единовременная помощь составит 50 000 грн и будет выплачиваться одной суммой
- "Пакунок малюка" можно будет оформить с 36-й недели беременности
В 2026 году изменятся выплаты при рождении ребенка. С 1 января единовременная выплата возрастет до 50 тысяч грн и будет выплачиваться одной суммой, пишет Главред.
5 ноября 2025 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №13532 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью", который предусматривает повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка до 50 тысяч гривен.
В частности, с 1 января 2026 года единовременная выплата при рождении первого, второго или любого последующего ребенка возрастет до 50000 грн и будет выплачиваться одной суммой (ранее эта сумма составляла 41280 грн, 10 320 грн выплачивали сразу и еще по 860 гривен в месяц в течение 36 месяцев).
Кроме того, если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился 1 год, родители, кроме 860 грн дополнительно ежемесячно будут получать по 7000 грн до достижения ребенком 1 года.
Согласно документу, такую же сумму, 7000 гривен, планируют выплачивать и беременной женщине до рождения ребенка, если у нее отсутствует страховой стаж (не имеет официального трудоустройства).
Также изменения коснутся и "Пакунка малюка", который теперь можно будет заказать с 36 недели беременности, а не только после рождения ребенка, как это было раньше.
Как писал Главред, в Украине уже собирались повысить выплаты при рождении ребенка. В 2021 году речь шла о сумме от 50 до 150 тыс. гривен. Размер выплат должен был зависеть от того, какой по счету ребенок рождается в семье. Проект закона так и не был рассмотрен Верховной Радой.
6 ноября 2024 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона № 12184, согласно которому помощь при рождении ребенка планировалось начислять, учитывая размер прожиточного минимума для детей до шести лет, установленного на день рождения ребенка.
Выплату помощи при рождении ребенка планировалось осуществлять единовременно в сумме, равной 25 прожиточным минимумам на ребенка (64 075 грн), а остальные пособия должны были выплачивать в течение 36 месяцев равными частями, то есть по 5 695 грн ежемесячно. Это проект закона также не дошел до зала парламента.
Зимняя поддержка в Украине - что известно
Как писал Главред, в декабре в Украине стартовала программа "Зимней поддержки", которая предусматривает выплаты от 1 000 до 6 500 гривен для граждан на различные нужды.
Украинцы, подавшие заявку на участие в государственной программе "Зимняя поддержка", могут получить 1 000 грн и потратить их, в частности, на приобретение лекарств. Подать заявку можно было до 24 декабря, а использовать средства - до конца июня 2026 года.
С 11 декабря украинцы получили новую возможность использовать средства государственных программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек" - ими можно рассчитываться за продовольственные товары украинского производства, кроме подакцизных.
С 18 декабря средства "Зимней поддержки" украинцы могут потратить в еще 5 торговых сетях на продукты питания. Кроме того, карточкой "Национальный кэшбек" можно рассчитаться во время онлайн-покупок на одном из маркетплейсов.
