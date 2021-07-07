Депутаты настаивают: в Украине могут повысить выплаты при рождении детей

Выплаты могут вырасти / inews.sumy.ua

Парламент рекомендует увеличить размер помощи при рождении ребенка. Нардепы выступают за то, чтобы при рождении первого ребенка украинские родители получали до 50 тысяч гривен, а третьего и каждого следующего - 150 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Данные изменения инициирует комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде. Уже рассмотрено законопроект №5585 и три альтернативных к нему.

Кроме этого, в документе говорится об ежегодном увеличении размера пособия согласно индексу потребительских цен.

Сколько и за рождение какого ребенку смогут получить родителм в Украине:

при рождении первого ребенка - 50 тысяч гривен,

второго ребенка - 100 тысяч гривен,

третьего и каждого следующего ребенка - 150 тысяч гривен.

Ранее Главред писал, что в Украине ввели декретный отпуск для мужчин - Верховная рада приняла во втором чтении матери и отца по уходу за ребенком.

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Законопроект №3695 об обеспечении равных возможностей закон предлагает предоставить возможность матери или отцу ребенка воспользоваться правом на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (как равное право каждого из родителей ребенка).

Также в Украине в 2021 году дважды вырастут выплаты на детей, которые зависят от прожиточного минимума.

Первое увеличение прожиточного минимума произошло еще в декабре 2020-го и теперь составляет 1921 гривну для детей до 6 лет и 2395 гривен для детей от 6 до 18 лет.