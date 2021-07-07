УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Депутаты настаивают: в Украине могут повысить выплаты при рождении детей

7 июля 2021, 19:31
Прослушать новость
Остановить

Сейчас родители малышей получают 41 280 гривен.

дети, выплаты
Выплаты могут вырасти / inews.sumy.ua

Парламент рекомендует увеличить размер помощи при рождении ребенка. Нардепы выступают за то, чтобы при рождении первого ребенка украинские родители получали до 50 тысяч гривен, а третьего и каждого следующего - 150 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Данные изменения инициирует комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде. Уже рассмотрено законопроект №5585 и три альтернативных к нему.

Кроме этого, в документе говорится об ежегодном увеличении размера пособия согласно индексу потребительских цен.

Сколько и за рождение какого ребенку смогут получить родителм в Украине:

  • при рождении первого ребенка - 50 тысяч гривен,
  • второго ребенка - 100 тысяч гривен,
  • третьего и каждого следующего ребенка - 150 тысяч гривен.

Ранее Главред писал, что в Украине ввели декретный отпуск для мужчин - Верховная рада приняла во втором чтении матери и отца по уходу за ребенком.

Реклама

Законопроект №3695 об обеспечении равных возможностей закон предлагает предоставить возможность матери или отцу ребенка воспользоваться правом на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (как равное право каждого из родителей ребенка).

Также в Украине в 2021 году дважды вырастут выплаты на детей, которые зависят от прожиточного минимума.

Первое увеличение прожиточного минимума произошло еще в декабре 2020-го и теперь составляет 1921 гривну для детей до 6 лет и 2395 гривен для детей от 6 до 18 лет.

соцвыплаты рождение ребенка новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Депутаты настаивают: в Украине могут повысить выплаты при рождении детей». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
С праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравленияС праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем ИванаДень ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана Ударит +40: синоптик рассказал, когда в Украине будут самые жаркие дниУдарит +40: синоптик рассказал, когда в Украине будут самые жаркие дни Гороскоп для Овна на июль 2021: перемены и хождение по лезвию бритвыГороскоп для Овна на июль 2021: перемены и хождение по лезвию бритвы Чего ждать от России после принятия закона о коренных народахЧего ждать от России после принятия закона о коренных народах

Последние новости

19:31

Депутаты настаивают: в Украине могут повысить выплаты при рождении детей

19:30

Заморившая сына голодом горе-мать избежала пожизненного и может выйти на свободу Видео

19:30

Зеленский вообще может не попасть во второй тур мнение

19:27

"Я ошибся": руководитель Укрпочты забрал свои слова назад о заработке в $1000 у почтальонов Видео

19:26

Нашествие морских блох и змеи в море: на украинских курортах отдыхающих атакуют опасные существа Видео

Реклама
19:00

"Это просто оливье из суперпрофессионалов": MOZGI взорвали мозг планами после Atlas Weekend

19:00

В моду из 60-х вернулась любимая ретро-прическа Жаклин Кеннеди Видео

18:48

Отец нашел труп сына в летнем душе: в Винницкой области 14-летний подросток покончил с собой

18:36

"Оторваться от вымени Кремля": Мендель опубликовала фрагмент из своей грядущей книги Видео

18:28

Очень хотел домой: львовянин сорвался с балкона, пытаясь попасть в свою квартиру

18:19

В НАТО резко ответили Зеленскому о перечне реформ для вступления в Альянс Видео

18:09

УЗ получит 130 электрогрузовых локомотивов французского производства - Тимошенко

17:59

Избиения в ВСУ: солдат рассказал об издевательствах сослуживцев и командира Видео

17:56

"Укргазвыдобування" хочет закупить труб на 280 миллионов в обход Prozorro - СМИ

17:51

В МИД рассказали, как украинцы смогут ездить в Австрию через Венгрию Видео

17:38

Будапештского меморандума не будет: Украина поставила жесткое условие Европе по запуску СП-2 Видео

17:26

Скандал в Киеве: в частной клинике подпольно торговали вакциной Pfizer Видео

17:21

Аномальная жара атакует: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео

17:20

Украинские ЛГБТ звезды, которые раскрыли свою ориентацию и гендер

17:04

"Ты гений, нет ты гений": после интервью Дмитрия Гордона с Дмитрием Гордоном Сеть взорвали мемы Фото Видео

Реклама
16:56

Больницы Мариуполя и Покровская до сих пор получают кислород от меткомбината Ильича

16:54

Пиво, танцы и веселье: как футболисты сборной Украины отдыхают после Евро-2020 Видео

16:40

Газпром устроил шантаж Запада: запуск Северного потока-2 в обмен на транзит газа через Украину Видео

16:37

Головой – в борт катера: в Египте украинская туристка получила жуткие травмы на водном парашюте Видео

16:36

"У нас война и гибнут люди": Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом и Меркель Видео

16:27

Доставала телефон: в выгребной яме погибла 16-летняя одесситка

16:09

Самый простой рецепт в мире: ролл из лаваша на гриле Видео

15:45

Сотни мигрантов в день мчатся от режима Лукашенко: в стране ЕС объявили о войсках у границ Беларуси Видео

15:35

Надувал горку: на популярном курорте от удара током погиб 22-летний работник аттракциона

15:27

Гороскоп на 8 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждут непреодолимые препятствия, обман и травмы Видео

15:20

Истыкал ножом двухлетнего ребенка: в Кривом Роге мужчина напал на сыновей экс-сожительницы Видео

15:16

Драка у посольства Беларуси в Украине: Минск выдвинул Киеву обвинение Видео

15:15

Огонь вслепую и женщина в квартире: новые детали задержания Голосеевского стрелка Видео

15:14

Со шнурками и меньшим каблуком: Минобороны разработало новые туфли для женщин-военных Видео

15:00

С праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления

14:55

Украина наносит санкционный удар по Беларуси: решение по вотчине Лукашенко утвердят у Зеленского Видео

14:42

Президент Гаити Жовенель Моиз застрелен в собственной резиденции Видео

14:26

"Херсонская Венеция": поселок региона регулярно затапливает Видео

14:15

Ани Лорак приехала в Киев записать песню на украинском языке

13:45

Скарлетт Йоханссон беременна во второй раз

Реклама
13:40

Атака штамма "Дельта" на Украину: эксперт предупредил об еще одной опасности от COVID-19 Видео

13:36

В Минфине рассказали, что будет с экономикой Украины без очередного транша МВФ Видео

13:34

Военные корабли Британии у Крыма: у Путина отреагировали с тревогой Видео

13:21

Кубраков рассказал, как будет выстроена тарифная политика по грузоперевозкам УЗ

13:18

Atlas Weekend 2021: расписание на третий день фестиваля 7 июля

13:12

"Пошел на х*й": во Львове безбилетница напала на водителя автобуса Видео

12:50

Кристина Асмус призналась о полученной травме на ноге

12:44

"Крупный бизнесмен": Данилов рассказал, почему решил не работать на Порошенко Видео

12:42

Куда в Европу украинским туристам можно уехать с прививками от COVID-19 и без: инфографика Видео

12:40

В Норвегии блогеров обяжут уведомлять о фото с ретушью

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять