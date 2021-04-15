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Новоиспеченные отцы получили новую возможность по уходу за ребенком

15 апреля 2021, 20:30
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Этот закон предлагает предоставить возможность матери или отцу ребенка воспользоваться правом на получение отпуска по уходу за ребенком.

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Рада ввела декретный отпуск для отцов / 1zoom.ru

В Украине ввели декретный отпуск для мужчин - Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №3695 об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком.

"За" проголосовали 269 парламентариев.

Этот закон предлагает предоставить возможность матери или отцу ребенка воспользоваться правом на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (как равное право каждого из родителей ребенка).

Сейчас же декретом отец может воспользоваться только в случае, если мама ребенка вышла на работу или находится длительное время в больнице.

Кроме того, работодатель за собственные средства может предоставлять одному из родителей частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком большей продолжительности.

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Согласно закону, работник должен уведомить работодателя не позднее чем за 10 календарных дней до дня досрочного прекращения отпуска по уходу за ребенком.

Вводится и новый вид отпуска - "одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней".

Им сможет воспользоваться:

  • муж, жена которого родила ребенка;
  • отец ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они живут вместе и связаны общим бытом;
  • бабушка или дедушка, или другие совершеннолетние родственники ребенка, фактически ухаживающие за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

Кроме того, отцу ребенка рядом с матерью дают право воспользоваться дополнительной оплачиваемым отпуском для работников, имеющих детей или ребенка с инвалидностью, продолжительностью 10 или 17 (по совокупности) дней.

Выплаты на детей – о чем сообщалось ранее:

  • 25 ноября правительство вновь запустило программу выплат на детей физических лиц-предпринимателей. Согласно постановлению, выплаты были возобновлены для первой и второй группы плательщиков единого налога в ноябре-декабре 2020 года.
  • 25 ноября правительство приняло постановление об обеспечении ребенка при рождении единовременной натуральной помощи "пакет малыша". Ранее выдачу этой помощи приостановили из-за решения Антимонопольного комитета.

декрет новости Украины
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