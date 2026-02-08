Отключение электроэнергии 9 февраля: украинцев предупредили о новых графиках

Будут действовать как графики почасовых отключений для населения, так и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Главное:

По всей территории Украины планируется введение графиков отключений

В ряде регионов сохраняются и экстренные обесточивания

В понедельник, 9 февраля, почти по всей территории Украины планируется введение почасовых графиков отключения электроэнергии.

При этом в ряде регионов сохраняются и экстренные обесточивания, сообщили в "Укрэнерго".

Уточняется, что 9 февраля на протяжении суток будут действовать как графики почасовых отключений для населения, так и ограничения мощности для промышленных потребителей. В отдельных областях аварийные отключения продолжатся до стабилизации работы энергосистемы.

В компании пояснили, что такие меры связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуться к прогнозируемым и понятным графикам по всей стране.

Поскольку ситуация может меняться, украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго и по возможности экономно использовать электроэнергию в часы её подачи.

Масштабные отключения: данные Минэнерго

Ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной: на всех поврежденных объектах продолжаются работы по восстановлению. В Министерстве энергетики сообщили, что по результатам заседания Штаба по ликвидации последствий ЧС в Киеве и Киевской области, после недавнего масштабного удара со стороны РФ энергетическая система страны продолжает работать в условиях значительных перегрузок.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

