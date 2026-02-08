ДТЭК вводит графики отключения света: какими будут ограничения на Киевщине 8 февраля

В Киевской области до конца суток будут очень сильные ограничения. Свет будет всего несколько часов.

https://glavred.info/energy/dtek-vvodit-grafiki-otklyucheniya-sveta-kakimi-budut-ogranicheniya-na-kievshchine-8-fevralya-10739078.html Ссылка скопирована

График отключения света в Киевской области / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что известно:

В Киевской области удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме

ДТЭК вводит графики отключения света в Киевской области

После вражеских атак в Украине критическая ситуация в энергосистеме. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киевской области. Там введены новые графики почасовых отключений света на 8 февраля. Об этом сообщает ДТЭК.

"Имеем возможность применять графики. В случае изменений будем вас информировать в нашем телеграм-канале", - говорится в сообщении.

видео дня

Графики отключения света в Киевской области

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1 :

с 1:30 до 10:30;

с 12:00 до 21:30;

с 22:30 до 24:00;

очередь 1.2:

с 1:30 до 10:30;

с 12:00 до 21:30;

с 22:30 до 24:00;

очередь 2.1:

с 1:30 до 8:30;

с 10:30 до 19:00;

с 21:30 до 24:00;

очередь 2.2:

с 00:00 до 8:30;

с 10:30 до 19:00;

с 22:30 до 24:00;

очередь 3.1:

с 00:00 до 3:00;

с 5:00 до 13:30;

с 15:30 до 24:00;

очередь 3.2:

с 00:00 до 1:30;

с 3:00 до 14:00;

с 15:30 до 22:30;

очередь 4.1:

с 00:00 до 1:30;

с 5:00 до 12:00;

с 14:00 до 22:30;

очередь 4.2:

с 00:00 до 1:30;

с 5:00 до 12:00;

с 13:30 до 22:30;

очередь 5.1:

с 00:00 до 5:00;

с 8:00 до 17:30;

с 19:00 до 24:00;

очередь 5.2:

с 00:00 до 5:00;

с 8:30 до 17:30;

с 19:00 до 24:00;

очередь 6.1:

с 00:00 до 5:00;

с 7:00 до 15:30;

с 17:30 до 24:00;

очередь 6.2:

с 00:00 до 7:00;

с 8:30 до 15:30;

с 17:30 до 24:00.

Ситуация в энергосистеме - комментарий эксперта

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что украинская энергосистема постепенно выходит из тяжелого энергетического периода, но это улучшение будет недолгим.

По его словам, впереди отечественную энергетику неизбежно ждет ремонтная кампания атомной генерации и сезонный летний пик потребления, что снова может испытать энергосистему на прочность.

"Я думаю, что будет достаточно сложный период в июле-августе, там вполне могут быть достаточно строгие ограничения", - подчеркнул он.

Что означают очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Удар РФ по энергетике - что известно

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Энергосистема из-за удара России в ночь с 6 на 7 февраля работает с максимальными ограничениями, самая сложная ситуация в Киеве, где с учетом предыдущих длительных ударов по инфраструктуре свет сейчас есть 1,5-2 часа в сутки, сообщает энергокомпания ДТЭК.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отметил, что рассчитывать на какое-либо энергетическое перемирие с Россией не следует, зато стоит готовиться к ближайшим трем неделям зимы, которые могут оказаться особенно сложными из-за сильных морозов.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред