Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

ДТЭК вводит графики отключения света: какими будут ограничения на Киевщине 8 февраля

Ангелина Подвысоцкая
8 февраля 2026, 17:04
542
В Киевской области до конца суток будут очень сильные ограничения. Свет будет всего несколько часов.
отключение света
График отключения света в Киевской области / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что известно:

  • В Киевской области удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме
  • ДТЭК вводит графики отключения света в Киевской области

После вражеских атак в Украине критическая ситуация в энергосистеме. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киевской области. Там введены новые графики почасовых отключений света на 8 февраля. Об этом сообщает ДТЭК.

"Имеем возможность применять графики. В случае изменений будем вас информировать в нашем телеграм-канале", - говорится в сообщении.

видео дня

Графики отключения света в Киевской области

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1 :
  • с 1:30 до 10:30;
  • с 12:00 до 21:30;
  • с 22:30 до 24:00;
  • очередь 1.2:
  • с 1:30 до 10:30;
  • с 12:00 до 21:30;
  • с 22:30 до 24:00;
  • очередь 2.1:
  • с 1:30 до 8:30;
  • с 10:30 до 19:00;
  • с 21:30 до 24:00;
  • очередь 2.2:
  • с 00:00 до 8:30;
  • с 10:30 до 19:00;
  • с 22:30 до 24:00;
  • очередь 3.1:
  • с 00:00 до 3:00;
  • с 5:00 до 13:30;
  • с 15:30 до 24:00;
  • очередь 3.2:
  • с 00:00 до 1:30;
  • с 3:00 до 14:00;
  • с 15:30 до 22:30;
  • очередь 4.1:
  • с 00:00 до 1:30;
  • с 5:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 22:30;
  • очередь 4.2:
  • с 00:00 до 1:30;
  • с 5:00 до 12:00;
  • с 13:30 до 22:30;
  • очередь 5.1:
  • с 00:00 до 5:00;
  • с 8:00 до 17:30;
  • с 19:00 до 24:00;
  • очередь 5.2:
  • с 00:00 до 5:00;
  • с 8:30 до 17:30;
  • с 19:00 до 24:00;
  • очередь 6.1:
  • с 00:00 до 5:00;
  • с 7:00 до 15:30;
  • с 17:30 до 24:00;
  • очередь 6.2:
  • с 00:00 до 7:00;
  • с 8:30 до 15:30;
  • с 17:30 до 24:00.

  • График отключения света в Киевской области 8 февраля
    График отключения света в Киевской области 8 февраля фото: ДТЭК
  • График отключения света в Киевской области 8 февраля
    График отключения света в Киевской области 8 февраля фото: ДТЭК

Ситуация в энергосистеме - комментарий эксперта

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что украинская энергосистема постепенно выходит из тяжелого энергетического периода, но это улучшение будет недолгим.

По его словам, впереди отечественную энергетику неизбежно ждет ремонтная кампания атомной генерации и сезонный летний пик потребления, что снова может испытать энергосистему на прочность.

"Я думаю, что будет достаточно сложный период в июле-августе, там вполне могут быть достаточно строгие ограничения", - подчеркнул он.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Удар РФ по энергетике - что известно

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Энергосистема из-за удара России в ночь с 6 на 7 февраля работает с максимальными ограничениями, самая сложная ситуация в Киеве, где с учетом предыдущих длительных ударов по инфраструктуре свет сейчас есть 1,5-2 часа в сутки, сообщает энергокомпания ДТЭК.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отметил, что рассчитывать на какое-либо энергетическое перемирие с Россией не следует, зато стоит готовиться к ближайшим трем неделям зимы, которые могут оказаться особенно сложными из-за сильных морозов.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ДТЭК веерные отключения отключения света Отключение отопления в Киеве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Лучшие в мире": Зеленский анонсировал передачу Украине 250 самолетов

"Лучшие в мире": Зеленский анонсировал передачу Украине 250 самолетов

17:53Война
Без F-16 и Mirage: в ВСУ назвали главную сложность отражения ударов РФ

Без F-16 и Mirage: в ВСУ назвали главную сложность отражения ударов РФ

17:36Украина
Киев под атакой баллистики: в столице прогремели мощные взрывы

Киев под атакой баллистики: в столице прогремели мощные взрывы

17:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Золотая хана Кубрата: дети раскопали 75 килограммов золота на Полтавщине

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атаки

Последние новости

19:01

Такого от февраля никто не ждал: погода готовит сюрприз для Днепра на этой неделе

18:28

Люди вернутся в села - в Украине готовят революционные изменения, что предлагается

18:28

Как использовать Олимпийские игры для напоминания о преступлениях россиянмнение

18:27

Сантехник раскрыл гениальный трюк: как удалить микробы в унитазе за минутуВидео

18:05

Сможет ли РФ осуществить прорыв на юге: эксперт раскрыл главные препятствия

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
17:53

"Лучшие в мире": Зеленский анонсировал передачу Украине 250 самолетовВидео

17:36

Без F-16 и Mirage: в ВСУ назвали главную сложность отражения ударов РФ

17:34

Киев под атакой баллистики: в столице прогремели мощные взрывы

17:31

Когда тело человека начинает слабеть: ученые назвали неожиданный возраст

Реклама
17:04

ДТЭК вводит графики отключения света: какими будут ограничения на Киевщине 8 февраляФото

16:36

Путин резко поставил на паузу удары с Ту-95 по Украине - какова причина

16:31

Невероятное перевоплощение: застенчивый котенок из приюта стал звездой в Сети

16:16

Перезагрузка сборной: Александр Свищев анонсировал большие изменения в водном поло

16:01

Простой трюк, который вернет блеск даже старым сковородам: что для этого нужно

15:38

Аномальные морозы возвращаются - в каких регионах снова ударит -22°C и когда

15:32

"Была человеком сцены": внезапно умерла украинская знаменитая актриса

15:31

РФ идет на прорыв на границе: в ГПСУ раскрыли два опасных направления

14:59

"По-человечески": путинист Ефремов впервые выйдет на сцену театра после колонии

14:41

Кем был генерал Алексеев, в которого стреляли в Москве - раскрыты неожиданные детали

14:37

Где расположена самая глубокая в мире станция метро, обогнавшая даже "Арсенальную"

Реклама
14:31

"Новое голосование": украинцы требуют аннулировать результаты Нацотбора

13:59

Не маты и не шутка: 5 украинских слов, которые сломают мозг иностранцамВидео

13:50

Секреты стиля для женщин после 50: что советуют стилисты

13:45

Поздравления с Днем стоматолога: красивые картинки и пожелания

13:32

"Голосовать мы пока не умеем": знаменитости высказались о победительнице Нацотбора

13:22

Китай не хочет окончания войны в Украине — какую ловушку готовит Си Цзиньпин и почему

13:01

Рожденные в конкретные четыре месяца обладают природной харизмой - кто они

12:27

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля

12:09

Украина ударила "Фламинго" по России - куда попали и какие последствия атакиВидео

12:01

В Житомирскую область вернутся сильные морозы: синоптик назвала дату

11:55

Зеленский ввел новые санкции против Кремля: кто попал под ограничения

11:36

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля

11:26

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 февраля: Ракам - шаг назад, Девам - деньги

11:05

Что произойдет с Землей, если кислород исчезнет на пять секунд: объяснение ученых

11:01

Уникальное и неповторимое: какое украинское слово сбивает с толку переводчиков

10:55

"Культурный ориентир": умер фронтмен известной американской рок-группыВидео

10:47

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Собакам - страх, Драконам - испытания

10:04

Неожиданная позиция для Украины: ставки букмекеров на Евровидение-2026

09:56

Украина сдерживает РФ, но перемирие может создать угрозу для НАТО - глава MSC

09:53

"Энергетики сделали невозможное": Киев возвращается к временным графикам отключения

Реклама
09:16

Почему 9 февраля нельзя строить долгосрочные планы: какой церковный праздник

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 февраля (обновляется)

09:12

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

09:12

Гороскоп на завтра 9 февраля: Рыбам - жаль, Тельцам - море любви

08:55

Отключение света в Украине — графики на 8 февраля (обновляется)

08:54

Кремль готовит новое масштабное наступление и может ударить по нескольким направлениям - ISW

08:47

Карта Deep State онлайн за 8 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Зима 2026 станет переломной для этой войнымнение

08:07

Украинцы в Книге рекордов Гиннеса: чем украинцы удивляли мир

08:04

Проблемы со Starlink и непогода снижают активность оккупантов на севере - ВСУ

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять