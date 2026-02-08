Киев под атакой баллистики: в столице прогремели мощные взрывы

Что известно:
- В Киеве прогремели мощные взрывы
- РФ атаковала столицу баллистическими ракетами
Российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели очень сильные взрывы. Это подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - подчеркнул Кличко.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также посоветовал украинцам находиться в укрытии.
"Продолжается атака врага баллистическими ракетами. Будьте в безопасных местах до отбоя тревоги!" - написал он.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что скоростные цели пролетели над Черниговской областью и атаковали Киев.
"Скоростные цели на Черниговщине, курсом на Киевщину! Киев - в укрытие!" - говорится в сообщении.
В то же время стоит отметить, что до сих пор сохраняется угроза применения баллистического вооружения из Брянской области.
Мониторинговые каналы уточнили, что РФ нанесла удары по Киевской области. Взрывы, которые прогремели в Киеве, были эхом.
"Есть удачная работа ПВО по целям. Сейчас без целей в направлении столицы", - пишут мониторы.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.
Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.
Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.
