Киев под атакой баллистики: в столице прогремели мощные взрывы

Российские ракеты пролетели над Черниговской областью и атаковали Киев.

РФ атаковала Киев ракетами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что известно:

В Киеве прогремели мощные взрывы

РФ атаковала столицу баллистическими ракетами

Российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели очень сильные взрывы. Это подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - подчеркнул Кличко.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также посоветовал украинцам находиться в укрытии.

"Продолжается атака врага баллистическими ракетами. Будьте в безопасных местах до отбоя тревоги!" - написал он.

Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что скоростные цели пролетели над Черниговской областью и атаковали Киев.

"Скоростные цели на Черниговщине, курсом на Киевщину! Киев - в укрытие!" - говорится в сообщении.

В то же время стоит отметить, что до сих пор сохраняется угроза применения баллистического вооружения из Брянской области.

Мониторинговые каналы уточнили, что РФ нанесла удары по Киевской области. Взрывы, которые прогремели в Киеве, были эхом.

"Есть удачная работа ПВО по целям. Сейчас без целей в направлении столицы", - пишут мониторы.

Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

