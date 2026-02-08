Укр
Измена без очевидных признаков: психолог раскрыла ТОП главных сигналов

Алексей Тесля
8 февраля 2026, 19:26
54
Чаще всего проблемы в отношениях начинаются не с измены, а с постепенного разрыва эмоциональной связи и доверия.
отношения, любовь, психология
Как понять причину кризиса в отношениях / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Измена редко проявляется в очевидных признаках
  • Чаще неверность маскируется через тонкие поведенческие сигналы

В отношениях измена редко проявляется в очевидных признаках вроде следов помады на одежде или тайных звонков.

По словам семейного психолога Аннабель Найт, гораздо чаще неверность маскируется через тонкие поведенческие сигналы и манипуляции, которые обычный человек может не заметить, пишет Daily Mail.

видео дня

Найт, которая много лет консультирует пары в кризисе, отмечает: чаще всего проблемы в отношениях начинаются не с измены, а с постепенного разрыва эмоциональной связи и доверия. Даже если партнер не жалуется на неверность, это не гарантирует, что все остается честно. Сигналы могут быть настолько тонкими, что их легко пропустить, особенно когда пары живут вместе и привыкли к привычным моделям поведения.

Признаки, которые стоит заметить

  • Контроль разговора и "дополнения": Когда один партнер постоянно перебивает другого или дополняет его слова, это может выглядеть как проявление согласованности, но часто скрывает попытку контролировать восприятие отношений окружающими. Особенно заметно в присутствии друзей или родственников.
  • Неожиданная уступчивость: Резкая готовность соглашаться со всем в конфликтах может быть не признаком зрелости, а способом избегать неудобных тем. Внезапное "слишком удобное" поведение — повод задуматься о скрытых мотивах.
  • Чрезмерная приватность: Установка границ — это нормально, но категорические запреты касаться телефона, электронной переписки или личных вещей могут указывать на попытку скрыть что-то важное.
  • Переполнение деталями: Люди, которые что-то скрывают, часто рассказывают слишком много подробностей о своих действиях, чтобы отвлечь внимание от сути. Напротив, честная история не требует сложной конструкции.
  • Изменение эмоционального состояния: Если партнер внезапно расслабляется после смены темы разговора, это может сигнализировать о том, что обсуждалась "опасная" для него тема.

По мнению Найт, важно смотреть на отношения глазами стороннего наблюдателя, чтобы заметить повторяющиеся паттерны поведения. Эти сигналы не всегда означают измену, но помогают понять, где в отношениях есть скрытые напряжения и недосказанность.

Причина измен и как восстановить отношения: советы психолога

Измена — это одна из самых травмирующих тем в психологии отношений. Она не только наносит глубокие эмоциональные раны, но и разрушает доверие, заставляя искать объяснения происходящему. Напротив распространённых заблуждений, измена редко является случайностью. Это зачастую результат сложных внутренних противоречий или кризиса в отношениях между партнёрами.

Ранее сообщалось, как понять, что отношениям пришел конец. Кризис в отношениях редко возникает неожиданно, и первые тревожные признаки можно заметить задолго до открытых конфликтов.

Напомним, Главред писал, почему мужчины избегают серьезных отношений. Отношения без будущего: как распознать страх близости и не застрять в эмоциональной ловушке.

отношения измена психолог
