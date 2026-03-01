Почему люди изменяют и как восстановить отношения после измены: советы психолога

О чем вы узнаете:
- Кто виноват в измене
- Почему люди изменяют
- Как восстановить отношения после измены
Измена — одна из самых болезненных тем в психологии отношений. Она оставляет глубокие эмоциональные шрамы, разрушает доверие и заставляет искать ответы на вопросы: "Почему это произошло?" и "Кто виноват?".
Несмотря на мифы, измена редко бывает случайностью. Это сложный симптом внутренних конфликтов личности или кризиса пары — Главред расскажет подробнее.
Причины измены
Психолог Юлия Латуненко выделяет ключевые факторы, подталкивающие человека к поиску близости вне отношений:
- Эмоциональная дефицитарность – отсутствие поддержки и понимания в паре.
- Потребность в самоутверждении – для людей с низкой самооценкой измена доказывает собственную значимость.
- Избегание конфликтов – поиск положительных эмоций вне отношений вместо диалога.
- Кризис идентичности – желание почувствовать себя другим человеком, изменить привычные роли.
Ответственность за измену
Психологи советуют разделять два вида ответственности:
- За поступок – всегда лежит на том, кто изменил; это сознательный выбор.
- За состояние отношений – оба партнера влияют на то, насколько пара уязвима к посторонним влияниям.
Видео о том, почему происходит измена и кто в ней виноват, можно посмотреть здесь:
Эмоциональные стадии после измены
Измена приравнивается к психологической травме. Партнер проходит классические стадии горя:
- Шок и отрицание — невозможность поверить.
- Гнев — направлен на партнера и третьего лица.
- Торг – поиск причин и попытки "исправить" ситуацию.
- Депрессия – глубокая потеря безопасности и самоценности.
- Принятие – способность принимать решения относительно будущего без эмоционального давления.
Восстановление отношений после измены
Отношения после измены возможны, но никогда не будут прежними. Для успешного восстановления необходимы:
- Искреннее раскаяние того, кто изменил.
- Готовность другого партнера простить, без использования измены как оружия.
- Совместная работа над причинами кризиса и восстановление доверия.
Измена — болезненная, но способная трансформировать пару, заставляя быть максимально честными. Независимо от результата, каждый заслуживает отношений с доверием и безопасностью.
О персоне: Юлия Латуненко
Юлия Латуненко — практикующий психолог и психотерапевт с многолетним опытом. Она специализируется на темах эмоциональной зависимости, сепарации и построения личных границ.
Через свой YouTube-канал и онлайн-проекты Юлия помогает людям разбираться с деструктивными сценариями, мешающими жить полноценной жизнью. Ее подход основан на глубоком анализе детско-родительских отношений, выявлении манипулятивных схем и развитии самодостаточности. Юлия Латуненко является автором терапевтических групп, где участники учатся отстаивать свое право на собственную жизнь и выходить из токсичных связей.
