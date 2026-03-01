Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Отношения

Почему люди изменяют и как восстановить отношения после измены: советы психолога

Марина Иваненко
1 марта 2026, 06:15
Почему измена редко бывает случайностью и как понимание ее причин помогает восстановить отношения и избежать повторения ошибок.
Кто виноват в предательстве?
Кто виноват в предательстве? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Кто виноват в измене
  • Почему люди изменяют
  • Как восстановить отношения после измены

Измена — одна из самых болезненных тем в психологии отношений. Она оставляет глубокие эмоциональные шрамы, разрушает доверие и заставляет искать ответы на вопросы: "Почему это произошло?" и "Кто виноват?".

Несмотря на мифы, измена редко бывает случайностью. Это сложный симптом внутренних конфликтов личности или кризиса пары — Главред расскажет подробнее.

видео дня

Причины измены

Психолог Юлия Латуненко выделяет ключевые факторы, подталкивающие человека к поиску близости вне отношений:

  • Эмоциональная дефицитарность – отсутствие поддержки и понимания в паре.
  • Потребность в самоутверждении – для людей с низкой самооценкой измена доказывает собственную значимость.
  • Избегание конфликтов – поиск положительных эмоций вне отношений вместо диалога.
  • Кризис идентичности – желание почувствовать себя другим человеком, изменить привычные роли.

Ответственность за измену

Психологи советуют разделять два вида ответственности:

  • За поступок – всегда лежит на том, кто изменил; это сознательный выбор.
  • За состояние отношений – оба партнера влияют на то, насколько пара уязвима к посторонним влияниям.

Видео о том, почему происходит измена и кто в ней виноват, можно посмотреть здесь:

Эмоциональные стадии после измены

Измена приравнивается к психологической травме. Партнер проходит классические стадии горя:

  • Шок и отрицание — невозможность поверить.
  • Гнев — направлен на партнера и третьего лица.
  • Торг – поиск причин и попытки "исправить" ситуацию.
  • Депрессия – глубокая потеря безопасности и самоценности.
  • Принятие – способность принимать решения относительно будущего без эмоционального давления.

Восстановление отношений после измены

Отношения после измены возможны, но никогда не будут прежними. Для успешного восстановления необходимы:

  • Искреннее раскаяние того, кто изменил.
  • Готовность другого партнера простить, без использования измены как оружия.
  • Совместная работа над причинами кризиса и восстановление доверия.

Измена — болезненная, но способная трансформировать пару, заставляя быть максимально честными. Независимо от результата, каждый заслуживает отношений с доверием и безопасностью.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Юлия Латуненко

Юлия Латуненко — практикующий психолог и психотерапевт с многолетним опытом. Она специализируется на темах эмоциональной зависимости, сепарации и построения личных границ.

Через свой YouTube-канал и онлайн-проекты Юлия помогает людям разбираться с деструктивными сценариями, мешающими жить полноценной жизнью. Ее подход основан на глубоком анализе детско-родительских отношений, выявлении манипулятивных схем и развитии самодостаточности. Юлия Латуненко является автором терапевтических групп, где участники учатся отстаивать свое право на собственную жизнь и выходить из токсичных связей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

22:13Мир
РФ дала согласие: важное заявление Буданова о компромиссе на переговорах

РФ дала согласие: важное заявление Буданова о компромиссе на переговорах

20:37Украина
Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

20:19Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыни

Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыни

Зачем в СССР в каждый шкаф клали спички: большинство даже не догадывается

Зачем в СССР в каждый шкаф клали спички: большинство даже не догадывается

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Обезьянам - стресс, Собакам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Обезьянам - стресс, Собакам - сплетни

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

Последние новости

06:15

Почему люди изменяют и как восстановить отношения после измены: советы психолога

05:28

Долгожданное тепло возвращается на Полтавщину: синоптики назвали даты

04:30

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

03:53

Почему забытые слова возвращаются в моду: неожиданная причина языкового ренессанса

03:35

Света не будет часами: график отключения электроэнергии на 1 марта в Сумах

Цель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 годуЦель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 году
03:30

Домашнее удобрение для "тонн" урожая: чем подкармливать рассаду веснойВидео

02:15

Как распознать патологического изменщика: 7 сигналов, которые нельзя игнорировать

01:30

Конец Вселенной: названы неожиданные сроки масштабной катастрофы

28 февраля, суббота
23:54

Отключение электроэнергии 1 марта: появились графики для Киева и области

Реклама
22:27

"Такой вариант возможен": тревожный прогноз нового наступления РФ на КиевВидео

22:13

Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

21:38

Повышение пенсий с марта: украинцам раскрыли главное условие индексации

20:41

Время упущено: Максим Яли о шансах на свержение режима аятолл в Иранемнение

20:37

РФ дала согласие: важное заявление Буданова о компромиссе на переговорахВидео

20:19

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

20:18

Пригреет до +13 градусов: синоптики дали новый прогноз погоды

19:34

Природное средство есть на каждой кухне: как мгновенно удалить жир с противня

19:31

Женщина предчувствовала "катастрофу" перед посадкой в самолет: что произошло

19:08

Для чего на самом деле придумали поля в тетрадях: истинное назначение удивит

18:59

Больше не бандиты и "серая зона": как в голливудских фильмах показывают Украину

Реклама
18:57

У россиян огромные потери: Силы обороны нанесли удар по важным пунктам

18:49

Вещь за $1 удивила своей настоящей ценой: девушка нашла "сокровище"

18:39

"Догнали здесь": MamaRika попала на обстрелы в Дубае

18:33

Россиян ликвидируют в ближнем бою: спецназ ГУР зачищает позиции РФ на юге

18:25

Украинцы, варяги или россияне: какой была национальность князей Киевской РусиВидео

18:10

И не нужно ломать голову: рецепт идеального завтрака на каждый деньВидео

17:43

РФ интенсивно стягивает войска на горячий участок фронта: раскрыта тактика врага

17:31

"Преступники слабеют": громкое заявление Зеленского после ударов США по ИрануВидео

17:10

Аутентичная эстетика Leica: серия Xiaomi 17 в Алло новости компании

16:57

Не моют никогда: горничная рассказала к чему лучше не прикасаться в отеле

16:34

ВСУ прорвали линию фронта и открыли важный плацдарм: названо направление

16:33

Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыниВидео

16:30

"Последнее отдаст": предательница Королева рассказала о планах на невестку

16:27

Война с Ираном может негативно повлиять на Украину - в чем проблема

16:08

Зачем в СССР в каждый шкаф клали спички: большинство даже не догадывается

16:01

Погода порадует теплом: известно, какими будут первые дни марта в Тернополе

15:20

Тайны элиты: где находится "остров миллиардеров" и что там происходит

15:15

Во Львове на чердаке нашли настоящий американский клад: что там былоВидео

15:14

"Цель номер один": эксперт назвал город, который РФ хочет стереть с лица землиВидео

15:04

Ровно накроет внезапное потепление: чем удивит погода в первый день весны

Реклама
14:27

Когда в Одессе по-весеннему потеплеет: прогноз погоды на март 2026

14:20

"Никуда не уйду": Филипп Киркоров признался в связи с Аллой Пугачевой

14:16

Гороскоп на сегодня 1 марта: Весам - интересный вечер, Близнецам - неожиданность

14:15

Работает ПВО, в Дубае прогремели взрывы: уже есть информация о погибшемВидео

14:07

Разгон до 100 км/ч за секунды: рейтинг авто, которые удивляют своей скоростью

14:01

Круче "Шубы": рецепт шикарного салата из сельди за 10 минут

13:53

Кто разобьёт сердце Деве, а кто - даст счастье: названы лучшие и худшие пары

13:13

"И свадьба, и ребенок": Денисенко открыла тайну личной жизни с Савранским

13:13

Стюардесса поделилась важным советом для туристов: нужна бутылка водыВидео

13:08

Оккупанты приближаются: эксперт предупредил об угрозе для многотысячного города

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять