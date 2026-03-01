Почему люди изменяют и как восстановить отношения после измены: советы психолога

Почему измена редко бывает случайностью и как понимание ее причин помогает восстановить отношения и избежать повторения ошибок.

Измена — одна из самых болезненных тем в психологии отношений. Она оставляет глубокие эмоциональные шрамы, разрушает доверие и заставляет искать ответы на вопросы: "Почему это произошло?" и "Кто виноват?".

Несмотря на мифы, измена редко бывает случайностью. Это сложный симптом внутренних конфликтов личности или кризиса пары — Главред расскажет подробнее.

Причины измены

Психолог Юлия Латуненко выделяет ключевые факторы, подталкивающие человека к поиску близости вне отношений:

Эмоциональная дефицитарность – отсутствие поддержки и понимания в паре.

Потребность в самоутверждении – для людей с низкой самооценкой измена доказывает собственную значимость.

Избегание конфликтов – поиск положительных эмоций вне отношений вместо диалога.

Кризис идентичности – желание почувствовать себя другим человеком, изменить привычные роли.

Ответственность за измену

Психологи советуют разделять два вида ответственности:

За поступок – всегда лежит на том, кто изменил; это сознательный выбор.

За состояние отношений – оба партнера влияют на то, насколько пара уязвима к посторонним влияниям.

Эмоциональные стадии после измены

Измена приравнивается к психологической травме. Партнер проходит классические стадии горя:

Шок и отрицание — невозможность поверить.

Гнев — направлен на партнера и третьего лица.

Торг – поиск причин и попытки "исправить" ситуацию.

Депрессия – глубокая потеря безопасности и самоценности.

Принятие – способность принимать решения относительно будущего без эмоционального давления.

Восстановление отношений после измены

Отношения после измены возможны, но никогда не будут прежними. Для успешного восстановления необходимы:

Искреннее раскаяние того, кто изменил.

Готовность другого партнера простить, без использования измены как оружия.

Совместная работа над причинами кризиса и восстановление доверия.

Измена — болезненная, но способная трансформировать пару, заставляя быть максимально честными. Независимо от результата, каждый заслуживает отношений с доверием и безопасностью.

О персоне: Юлия Латуненко Юлия Латуненко — практикующий психолог и психотерапевт с многолетним опытом. Она специализируется на темах эмоциональной зависимости, сепарации и построения личных границ. Через свой YouTube-канал и онлайн-проекты Юлия помогает людям разбираться с деструктивными сценариями, мешающими жить полноценной жизнью. Ее подход основан на глубоком анализе детско-родительских отношений, выявлении манипулятивных схем и развитии самодостаточности. Юлия Латуненко является автором терапевтических групп, где участники учатся отстаивать свое право на собственную жизнь и выходить из токсичных связей.

