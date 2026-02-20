Укр
Почему жадные мужчины не способны любить: психолог раскрыла суть "скнары"

Марина Иваненко
20 февраля 2026, 14:09
Финансовый контроль, эмоциональная холодность и мания скидок — типичные черты мужчины-жлоба. Почему такие отношения разрушают самооценку и как из них выйти.

Можно ли изменить мужчину-жлоба?
Можно ли изменить мужчину-жлоба? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Кто такой жлоб
  • Что делать, если ваш мужчина жлоб

Отношения между мужчиной и женщиной всегда основаны на обмене — эмоциональном, временном и материальном. Однако иногда одна из сторон оказывается неспособной к этому обмену, демонстрируя патологическую скупость, которую в народе называют "жлобством".

Это явление не ограничивается нежеланием тратить деньги. Речь идет о глубоком психологическом состоянии, которое влияет на способность человека любить, заботиться и строить здоровую семью. Психологи отмечают: за каждым "красным ценником" и требованием вернуть подарки стоит не экономность, а детские травмы и эмоциональная пустота — Главред расскажет об этом подробнее.

Как изменилось понятие "жлоб"

Как отмечает психолог Юлия Латуненко, понятие "жлоб" со временем трансформировалось. Если раньше им называли невоспитанного или необразованного человека, то сегодня женщины все чаще используют этот термин в отношении мужчин с болезненной жадностью к деньгам и ресурсам.

Бережливость или жадность: ключевое различие

Главное отличие жлоба от просто бережливого мужчины — эгоцентризм.

Бережливый человек:

  • экономит ради общих целей (жилье, путешествия, будущее семьи);
  • готов инвестировать в комфорт и безопасность близких.

Жадный человек:

  • накапливает исключительно для себя;
  • удовлетворяет потребности партнерши по остаточному принципу или не удовлетворяет их вообще.

Основные признаки "махрового жлобства"

Деньги как инструмент власти

Финансы используются для тотального контроля: женщину заставляют отчитываться за каждую потраченную гривну, формируя финансовую и эмоциональную зависимость.

Скупость на эмоции

Любовь предполагает способность отдавать. Жлоб не способен ни на материальную, ни на эмоциональную щедрость. Он напоминает "робота", который имитирует реакции, оставаясь внутренне холодным.

Мания "красных ценников"

Поиск скидок превращается в азартную игру. Качество и реальная потребность в вещи не имеют значения — важны только сэкономленные 10 гривен.

Реверс подарков

Один из самых ярких признаков патологической жадности — требование вернуть подарки или их стоимость после разрыва отношений.

Видео о том, как распознать, что мужчина жлоб, можно посмотреть здесь:

Психологические причины жадности

Психология объясняет такое поведение не "плохим характером", а нарушениями психоэмоционального развития в раннем детстве. По словам Юлии Латуненко, это может быть связано с так называемой анальной травмой, которая формируется в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В этот период ребенок учится контролировать собственное тело. Если процесс сопровождается жесткими требованиями к чистоте, чрезмерными запретами и эмоциональной холодностью матери, психика "цементируется".

Типичные психологические черты

Страх потери контроля

Деньги становятся единственной гарантией безопасности. Потеря даже незначительной суммы воспринимается как угроза выживанию.

Дефицитарное мышление

Человек живет с ощущением постоянной нехватки. В выборе между семьей и капиталом предпочтение всегда отдается деньгам.

Обсессивно-компульсивные черты

Жадность часто сочетается с патологической педантичностью, ригидностью, потребностью в контроле и страхом перемен.

Можно ли изменить жлоба

Психологи предупреждают: изменить такого человека внешним воздействием почти невозможно. Его психика негибкая, а проблему он не признает, считая себя "рациональным", а партнера — "расточительным".

Почему женщины остаются в таких отношениях

В подобных отношениях женщина часто испытывает отвращение, растерянность и отчаяние. Однако ключевой вопрос, который задает Юлия Латуненко:"Почему я оказалась именно в этих отношениях?"

Терпение финансового контроля и эмоционального дефицита часто свидетельствует о собственных детских травмах, низкой самооценке или созависимости.

Если подобные признаки заметны в начале знакомства, не стоит надеяться, что после свадьбы или рождения ребенка мужчина "разщедрится". Чаще всего контроль только усиливается.

Работа над собственной автономностью, финансовой независимостью и обращение к психотерапевту — самый эффективный путь выхода из токсичного круга материального и эмоционального нищебродства.

О персоне: Юлия Латуненко

Юлия Латуненко — практикующий психолог и психотерапевт с многолетним опытом. Она специализируется на темах эмоциональной зависимости, сепарации и построения личных границ.

Через свой YouTube-канал и онлайн-проекты Юлия помогает людям разбираться с деструктивными сценариями, мешающими жить полноценной жизнью. Ее подход основан на глубоком анализе детско-родительских отношений, выявлении манипулятивных схем и развитии самодостаточности. Юлия Латуненко является автором терапевтических групп, где участники учатся отстаивать свое право на собственную жизнь и выходить из токсичных связей.

