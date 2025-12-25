Трамп на Рождество вспомнил об Украине: что он сказал

Во время рождественского мероприятия глава Белого дома упомянул также о вопросах, которые связаны с Россией и Китаем.

Трамп в своих рождественских заявлениях загадал об Украине / Коллаж: Главред, фото 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Основное:

Трамп сделал заявление во время разговора с американскими детьми

В своей речи он упомянул об Украине, России и Китае

Президент США Дональд Трамп во время рождественского мероприятия заявил, что возвращается к активной работе над вопросами, которые связаны с Украиной, Россией и Китаем. Он отметил, что этой теме нужно уделять первоочередное внимание. Об этом сообщает Белый дом.

Накануне заявлений Трампа, СМИ вечером 24 декабря обнародовали расписание Трампа на день.

Согласно ему, утро глава Белого дома провел на гольф-поле, а вечер посвятил телефонному разговору с детьми, во время которого они говорили о путешествии Санта-Клауса.

Во время одного из таких разговоров Трамп в шутливом тоне заметил, что охотно продолжил бы общение, но все же должен вернуться к другим обязанностям.

"Можно было бы так говорить весь день. Нам нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нам нужно вернуться к другим делам, но можно было бы заниматься этим весь день", - сказал Трамп.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что согласие Украины на американский "мирный план" не приведет к прекращению боевых действий на фронте.

По его словам, в случае если Украине все же навяжут так называемый "мирный план" в нынешнем формате, боевые действия не прекратятся никогда. Возможна лишь определенная пауза или снижение интенсивности, однако это не меняет и не отменяет главной цели России - захват украинских территорий.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Недавно у Трампа заявили о "прорыве" в переговорах по урегулированию в Украине. В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что прорыв в переговорах по Украине был достигнут по итогам консультаций между Соединенными Штатами и Россией в Майами.

В то же время сам Трамп призвал Украину не затягивать с решениями накануне переговоров по завершению войны, заявив, что Россия часто меняет свою позицию.

Как писал Главред, Зеленский объяснил роль США в переговорах по завершению войны России против Украины и ответил на вопрос о том, изменилось ли его отношение к Трампу, который уже почти год находится на посту президента США.

