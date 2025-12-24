Германия поможет Украине вернуть свет: в Минэнерго рассказал подробности

В декабре во время ряда международных встреч высокого уровня Украина получила подтверждение дальнейшей системной поддержки.

Германия поможет Украине вернуть свет / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Германия сделала самый масштабный финансовый вклад в поддержку энергетического сектора Украины с начала полномасштабной войны. Страна перечислила более 160 млн евро в Фонд поддержки энергетики, что стало крупнейшим разовым траншем за все время существования этого механизма международной помощи.

Как рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, в декабре 2025 года Фонд получил в общей сложности 245 млн евро новых взносов от международных партнеров. Помимо Министерства иностранных дел Германии, еще 3 млн евро направило Федеральное министерство экономики и энергетики ФРГ через государственный банк развития KfW.

Колесник отметил, что Фонд поддержки энергетики Украины, администрируемый Секретариатом Энергетического Сообщества, остается одним из самых эффективных инструментов помощи украинскому топливно-энергетическому сектору. Полученные средства используются для закупки критически важного оборудования для энергокомпаний, а также для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

"В условиях непрерывных и прицельных атак России на украинскую энергетику, одним из приоритетов Министерства является сотрудничество с партнерами по пополнению запасов оборудования для ремонтно-восстановительных работ", - отметил заместитель министра.

Он также добавил, что в декабре во время ряда международных встреч высокого уровня Украина получила подтверждение дальнейшей системной поддержки. По словам Колесника, объемы и темпы международной помощи должны соответствовать интенсивности вражеских атак, чтобы энергетики могли оперативно восстанавливать поврежденные объекты и возвращать свет в дома украинцев.

Кроме финансовых механизмов Фонда, Украина продолжает получать масштабную гуманитарную помощь оборудованием. С начала полномасштабного вторжения в страну поступило 1995 гуманитарных грузов общим весом почти 26 тысяч тонн из 38 государств. Эта помощь включает оборудование для срочных ремонтов после обстрелов и средства для развития распределенной генерации, что усиливает устойчивость украинской энергосистемы.

