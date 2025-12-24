Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Германия поможет Украине вернуть свет: в Минэнерго рассказал подробности

Сергей Кущ
24 декабря 2025, 22:29
85
В декабре во время ряда международных встреч высокого уровня Украина получила подтверждение дальнейшей системной поддержки.
Германия поможет Украине вернуть свет
Германия поможет Украине вернуть свет / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Чем Германия поможет Украине
  • Какая ситуация с возобновлениям энергетики

Германия сделала самый масштабный финансовый вклад в поддержку энергетического сектора Украины с начала полномасштабной войны. Страна перечислила более 160 млн евро в Фонд поддержки энергетики, что стало крупнейшим разовым траншем за все время существования этого механизма международной помощи.

Как рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, в декабре 2025 года Фонд получил в общей сложности 245 млн евро новых взносов от международных партнеров. Помимо Министерства иностранных дел Германии, еще 3 млн евро направило Федеральное министерство экономики и энергетики ФРГ через государственный банк развития KfW.

видео дня

Колесник отметил, что Фонд поддержки энергетики Украины, администрируемый Секретариатом Энергетического Сообщества, остается одним из самых эффективных инструментов помощи украинскому топливно-энергетическому сектору. Полученные средства используются для закупки критически важного оборудования для энергокомпаний, а также для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

"В условиях непрерывных и прицельных атак России на украинскую энергетику, одним из приоритетов Министерства является сотрудничество с партнерами по пополнению запасов оборудования для ремонтно-восстановительных работ", - отметил заместитель министра.

Он также добавил, что в декабре во время ряда международных встреч высокого уровня Украина получила подтверждение дальнейшей системной поддержки. По словам Колесника, объемы и темпы международной помощи должны соответствовать интенсивности вражеских атак, чтобы энергетики могли оперативно восстанавливать поврежденные объекты и возвращать свет в дома украинцев.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика / Главред

Кроме финансовых механизмов Фонда, Украина продолжает получать масштабную гуманитарную помощь оборудованием. С начала полномасштабного вторжения в страну поступило 1995 гуманитарных грузов общим весом почти 26 тысяч тонн из 38 государств. Эта помощь включает оборудование для срочных ремонтов после обстрелов и средства для развития распределенной генерации, что усиливает устойчивость украинской энергосистемы.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в среду, 24 декабря, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения мощности коснутся не только населения, но и промышленных потребителей.

Также в среду, 24 декабря, в Киеве и Киевской области вводятся графики отключения света.

Напомним, что заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что продолжительность графиков отключений света по Украине сократят. Это произойдет благодаря пересмотру перечня объектов критической инфраструктуры.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ближе, чем когда-либо": в США назвали новые сроки окончания войны

"Ближе, чем когда-либо": в США назвали новые сроки окончания войны

23:18Украина
Германия поможет Украине вернуть свет: в Минэнерго рассказал подробности

Германия поможет Украине вернуть свет: в Минэнерго рассказал подробности

22:29Украина
В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

20:44Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Собакам - потери, Козлам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Собакам - потери, Козлам - стресс

Последние новости

23:31

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

23:18

"Ближе, чем когда-либо": в США назвали новые сроки окончания войны

23:10

Хватит пяти минут: знаки зодиака, которые влюбляются с первого взгляда

22:37

София Ротару по-особенному поздравила с Рождеством

22:29

Германия поможет Украине вернуть свет: в Минэнерго рассказал подробности

Китай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – ЯгунКитай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – Ягун
22:21

Любовь всей жизни: какие животные выбирают спутника только один раз

22:12

Почему советские магазины напоминали поле битвы: что было настоящим трофеем в СССР 80-х

21:53

Три знака зодиака обретут "мегасилу" и прекратят метаться по жизни - кто они

21:37

От трипольцев до сегодняшнего дня: 10 фактов о Рождестве, которые доказывают уникальность украинцев

Реклама
21:29

Галкин на украинском языке обратился к украинцам - что он сказал

21:24

Кого ждет трансформация, свобода и новые горизонты: гороскоп на 2026 год

21:07

Всего 1,5 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рухнули

20:59

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

20:44

В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

20:43

Зеленский впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса, но при условии – WP

20:27

Гороскоп для Львов на 2026-й: год великих перемен и взлётаВидео

20:12

"Работать не будут": Коваленко объяснил, что не так с гарантиями безопасности для Украины

19:48

"Несмотря на все беды": Зеленский назвал единое желание украинцев на РождествоВидео

19:42

Резко влупит 13-градусный мороз: погода на Рождество будет удивлять холодиной

19:31

Как будут отключать свет 25 декабря: когда не будет электроэнергии

Реклама
19:27

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

19:10

20 пунктов Зеленского: быстрый мир или продолжение переговоров?мнение

18:52

РФ будет добиваться внесения изменений в проект мирного плана – Bloomberg

18:40

Наполнят любовью и праздничным настроением: лучшие новогодние романтические фильмы

17:52

РФ использует китайские спутники для ударов по энергетике Украины - Зеленский

17:23

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

17:02

Мизинец на ноге значительно важнее, чем вы думаете: какую функцию он скрывает

16:57

Украинские специалисты оздадут аналог системы HIMARS – СМИ

16:55

В одном городе Украины произошла настоящая экологическая катастрофа - что известноФотоВидео

16:15

"Замечательный автомобиль": механик назвал самый надежный кроссовер на рынке

16:07

25 декабря - Рождество Христово: что можно и нельзя делать в этот день

16:04

"С такой генетикой": Мозговая похвасталась повзрослевшей дочерью от Аксельрода

15:17

Хитрость при жарке рыбы: как достичь идеально-хрустящей корочки и нежной середины

15:10

В Украину придут настоящие морозы: в каких областях будет самый большой "минус"

15:05

В Москве взорвали полицейских, которые пытали украинских пленных - СМИ

15:04

Бывший муж Лорак вывез их общую дочь в Турцию

14:31

Взрывы и масштабный пожар: Генштаб отчитался о поражении важных объектов РФ

14:29

Гороскоп на завтра 25 декабря: Овнам - незабываемый день, Весам - успех

14:12

Ситуация критическая: появились обновленные графики отключения 24 декабря

14:07

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Реклама
13:45

Ігорович, Ігоревич или Ігорьович: как сказать на украинском без ошибки

13:10

Россия ударила по ТЭЦ под Харьковом: есть погибший и много раненых, подробности

13:05

"Даже голос и взгляд другие": близкий человек обратился к Андрею Фединчику

12:46

Если Китай отвернется: известно, когда в РФ могут начаться проблемы с ракетами

12:42

Сливать или оставлять бензин в газонокосилке на зиму: окончательный ответ специалистов

12:40

Россия выпустила 100 дронов по объектам "Укрнафты": есть критические разрушения

12:21

Умер популярный украинский ведущий Петр Остапишин

12:06

Что разрушает солнечные панели: срок службы снижается в разы

11:59

Зеленский раскрыл позицию США по санкциям против России после войны

11:51

США могут провести разговор с Путиным уже 24 декабря: Зеленский раскрыл детали

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять