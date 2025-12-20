Графики отключений света сократят: когда украинцы смогут выдохнуть

Известно, что удалось дополнительно высвободить не менее 800 мегаватт электроэнергии.

Главное:

Отключения света в Украине станут короче

Этому поспособствовал пересмотр перечня объектов критической инфраструктуры

Военные администрации и облэнерго должны выполнят все технические мероприятия

Продолжительность графиков отключений света по Украине сократят. Это произойдет благодаря пересмотру перечня объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире национального марафона.

Он подчеркнул, что в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры удалось дополнительно высвободить не менее 800 мегаватт электроэнергии для нужд потребителей.

"Это позволит сократить продолжительность графиков отключений для бытовых потребителей и промышленности", - подчеркнул Колесник.

По его словам, граждане почувствуют высвобождение мощности только после того, как военные администрации и облэнерго выполнят все технические мероприятия.

Когда графики отключения света могут усилиться

Эксперт аналитического центра "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев заявил, что украинская энергосистема окажется на грани возможностей, если страну накроет недельный мороз ниже -10°C.

По его словам, в случае длительных морозов украинцы могут получать свет лишь 2-4 часа в сутки.

"При температурах -10°C и ниже нагрузка на сеть резко увеличивается из-за массового использования электроотопления. Такой скачок - около 20% - становится критическим для подстанций, которые и так работают в режиме аварийных ремонтов", - подчеркнул он.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, Укрэнерго вводит графики почасовых отключений света на воскресенье, 21 декабря. Они будут действовать в большинстве областей в течение всех суток. Также будут применяться графики ограничения мощности для промышленности.

В ДТЭК заявили, что в Киеве и Киевской области также введут графики отключения света на 21 декабря, которые будут действовать в течение всех суток.

Кроме того, в результате обстрелов в ночь на 20 декабря были повреждены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии. Без света сидят люди в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.

