Свет только 2-4 часа в сутки: названы города, которые окажутся под ударом зимой

Хуже всего ситуация в Херсоне, Чернигове и Киеве.

Графики отключений ужесточат из-за морозов

Ключевые тезисы:

Морозы могут сократить свет до 2-4 часов в сутки

Хуже всего будет в Херсоне, Чернигове, Киеве

Харьков без отключений из-за особого статуса

Украинская энергосистема окажется на грани возможностей, если страну накроет недельный мороз ниже -10°C. Об этом предупредил глава "Укрэнерго" Владимир Зайченко, подчеркнув: в таких условиях потребление прыгнет настолько, что ни импорт, ни внутренняя генерация не смогут полностью покрыть потребности населения.

Потенциальные последствия холодового удара и региональные риски объяснил в интервью "Телеграфу" энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и аналитик Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

Потребление вырастет на 20%, подстанции не выдержат

По словам Игнатьева, при температурах -10°C и ниже нагрузка на сеть резко увеличивается из-за массового использования электроотопления. Такой скачок - около 20% - становится критическим для подстанций, которые и так работают в режиме аварийных ремонтов.

Эксперт подчеркивает: речь не о полном блэкауте, но о значительном усилении графиков. В случае длительных морозов украинцы могут получать свет только 2-4 часа в сутки.

Кто пострадает больше всего

Игнатьев очертил регионы, где ситуация может стать самой сложной:

Черниговская область - все подстанции подверглись ударам, резервов почти нет.

- все подстанции подверглись ударам, резервов почти нет. Сумская область - критический дефицит пропускной способности.

- критический дефицит пропускной способности. Херсон, Чернигов и Киев - ожидаются самые жесткие графики.

В то же время области с собственной генерацией будут иметь заметно более мягкие отключения.

Отдельно эксперт подчеркнул: Харьков остается без отключений из-за особого статуса прифронтового города и специфики его энергопитания.

Почему нельзя "поделить свет поровну"

Несмотря на распространенный вопрос, "Укрэнерго" физически не может равномерно распределить электроэнергию между всеми регионами. Даже если в одной области есть избыток генерации, передать ее в другую часто невозможно - из-за разрушенных подстанций и поврежденных линий.

Игнатьев объясняет: проблема не только в производстве, но и в логистике электроэнергии. Часть сети потеряла способность транспортировать необходимые объемы, и это ограничивает возможность балансировки.

Есть ли угроза разделения энергосистемы Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия целенаправленно бьет по ключевым элементам энергетической инфраструктуры Украины, пытаясь нарушить стабильную работу объединенной энергосистемы и усложнить перераспределение электроэнергии между регионами. Такие действия повышают техногенные риски и создают дополнительные угрозы для приграничных и прифронтовых областей.

Об этом в эфире Украинское Радио заявил Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национальный институт стратегических исследований.

По его словам, атаки направлены на высоковольтные линии и подстанции, обеспечивающие связь между регионами, в частности Черниговской, Одесской и Донецкой областей.

"К сожалению, сейчас РФ пытается достичь двух своих целей. Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, то есть отделить ее, разделив пополам", - пояснил Рябцев.

Эксперт подчеркнул, что в случае реализации такого сценария восстановление электроснабжения в пострадавших регионах может значительно усложниться, а нагрузка на систему будет расти.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко говорил, что по всей Украине могут ввести аварийные и почасовые отключения электроэнергии в случае, если морозы будут длиться долго.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

Также Главред писал, что Киев и Левобережная часть Украины до завершения зимнего периода в среднем будут иметь две-четыре очереди отключений электроэнергии, что эквивалентно 8-16 часам без света в сутки.

О персоне: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

