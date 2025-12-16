Цены неожиданно изменили: в супермаркетах подешевел любимый продукт украинцев

Главное:
- В Украине подешевели почти все апельсины
- Цена на апельсины упала на несколько гривен
В Украине в разгаре сезон зимних фруктов. Это уже заметно отражается на ценах. Например, любимые зимние фрукты многих украинцев апельсины снизились в цене.
Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, апельсины двух видов подешевели в нескольких супермаркетах по сравнению со среднемесячными ценами на этот фрукт в ноябре.
Как супермаркеты переписали цены на апельсины
Килограмм обычных апельсинов по состоянию на 15 декабря в среднем стоит 72,73 гривны. Хотя еще на прошлой неделе такие же фрукты продавали по 75,65 гривны за килограмм.
Подобная ситуация и с египетскими апельсинами, которые подешевели на 1,33 гривны за килограмм. Теперь их цена составляет 71,76 гривен против 73,09 гривен в ноябре.
В то же время апельсины премиум единственные, которые несколько подорожали. В середине декабря супермаркеты начали продавать их по 89,50 гривны, хотя еще в прошлом месяце покупатели платили за них 88,16 гривны.
Как изменились цены на мандарины
Главред писал, что с начала зимы в супермаркетах цены на один из самых любимых сезонных фруктов украинцев резко упали. Некоторые сорта мандаринов подешевели более чем на 50%.
В начале декабря килограмм мандаринов можно купить менее чем за 70 гривен, хотя еще в ноябре цена на них превышала 100 гривен.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине зафиксировано нетипичное для начала декабря снижение отпускных цен на тепличные огурцы. Продавцы были вынуждены пойти на этот шаг, поскольку спрос резко упал.
Ранее стало известно, что с приближением рождественско-новогодних праздников стоимость яиц в украинских супермаркетах поднимается. Такой тренд, вероятно, сохранится и в начале 2026 года.
Накануне сообщалось, что перед новогодними праздниками в Украине наблюдается заметное повышение спроса на тепличные помидоры. Цены на импортные томаты выросли.
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
