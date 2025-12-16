Десятки россиян окружены: разведчики партизан в армии РФ раскрыли детали

Большая часть города Купянска уже перешла под контроль Сил обороны Украины.

Появились детали боев в Купянске / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, DeepState, 14-я ОМБр

Главное:

В Купянске в ловушке оказалась группа российских военных

Большая часть города уже перешла под контроль Сил обороны Украины

По данным подпольного движения "АТЕШ", в Купянске Харьковской области в ловушке оказалась группа российских военных.

Информацию партизаны получили от своих источников непосредственно в подразделениях армии РФ.

Сообщается, что в районе центральной городской больницы были блокированы свыше трёх десятков военнослужащих 121-го и 122-го мотострелковых полков. Кроме того, ещё несколько групп оккупантов укрылись в подвалах близлежащих жилых домов и фактически лишены возможности покинуть позиции.

Агенты утверждают, что большая часть города уже перешла под контроль Сил обороны Украины, из-за чего окружение стало полной неожиданностью для российских подразделений. Боевые действия сейчас продолжаются на окраинах Купянска.

В "АТЕШ" также отметили, что их представители, находясь внутри штаба 68-й мотострелковой дивизии, продолжают передавать украинской стороне сведения о планах командования РФ и срывать выполнение отдельных приказов.

Данные военных о ситуации в Купянске

Командующий 2-м корпусом Национальной гвардии "Хартия" Игорь Оболенский заявил, что успешное возвращение контроля над позициями вблизи Купянска стало итогом скоординированной работы всех подразделений Сил обороны Украины. По его словам, операция стала примером командного взаимодействия, и он поблагодарил каждого военнослужащего, который был задействован в её выполнении.

Бои за Купянск - новости по теме

Ранее Владимир Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны. Глава государства записал видео у полуразрушенной стелы города, а также поздравил Сухопутные войска с их днем.

Напомним, ранее сообщалось об успешной операции ВСУ. Операцию по стабилизации обстановки на этом направлении начало поисково-ударная группировка "Хартия".

Напомним, Главред писал, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

