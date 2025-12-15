Укр
7 признаков, что вам пора менять подушку: эксперты объяснили, почему медлить опасно

Дарья Пшеничник
15 декабря 2025, 19:28
Чтобы обеспечить качественный ночной отдых и защитить себя от аллергии, важно постоянно менять подушки.

Подушки
Как часто нужно менять подушки / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

  • Старая подушка может быть незаметным источником аллергенов
  • Потеря формы и изменение запаха - не косметические недостатки
  • Правильный уход способен продлить жизнь подушки, но не бесконечно

Подушка - один из тех предметов, о которых мы вспоминаем только тогда, когда сон перестает быть комфортным. Однако именно она непосредственно влияет на качество ночного отдыха, поддержку шеи и даже риск развития аллергий.

Со временем подушки теряют форму, накапливают пылевых клещей и перестают выполнять свою функцию. Эксперты объяснили, как понять, что настал момент для замены, и как продлить срок службы любимой подушки, пишет издание martha stewart.

Когда менять подушку

Специалисты советуют обновлять подушки примерно раз в два года - или раньше, если этого требует состояние изделия. По словам президента Американского фонда борьбы с астмой и аллергией Кеннета Мендеса, через два года до 10% веса подушки могут составлять мертвые пылевые клещи и их помет.

Эти микроскопические организмы живут на любых тканевых поверхностях и способны провоцировать аллергические реакции, особенно у людей с повышенной чувствительностью.

Вред старой подушки

Старая подушка может стать источником аллергенов, бактерий и даже плесени. Она перестает обеспечивать правильную поддержку головы и шеи, что может вызывать дискомфорт, головную боль и ухудшение качества сна. Эксперты отмечают: если подушка потеряла форму или имеет стойкий запах - ее следует заменить немедленно.

ТОП-7 признаков того, что подушку следует срочно заменить

1. Подушка обесцветилась

Изменение цвета - первый сигнал, что внутри накопились пот, жир и отмершие клетки кожи. Это создает благоприятную среду для бактерий и аллергенов, что ставит под угрозу гигиеничность вашего спального места.

2. Она потеряла форму

Если подушка больше не возвращается к первоначальному виду после того, как вы сложили ее пополам, - она уже не обеспечивает должной поддержки. Это может приводить к боли в шее и нарушению сна.

3. Появился неприятный запах

Стойкий запах - признак плесени или чрезмерной влаги. Часто это случается, если ложиться спать с мокрыми волосами. Плесень опасна даже для людей без аллергии.

4. Усилились симптомы аллергии

Ночной кашель, чихание, зуд глаз или заложенность носа могут свидетельствовать, что подушка накопила аллергены. Если стирка не помогает - время покупать новую.

5. Подушка стала слишком мягкой или слишком твердой

Изменение плотности наполнителя означает, что он износился. Такая подушка уже не поддерживает голову в правильном положении.

6. Вы просыпаетесь с болью в шее

Неправильное положение во время сна часто связано именно с изношенной подушкой, которая не держит форму.

7. Подушка старше двух лет

Даже если внешне она выглядит нормально, внутри уже могут накопиться аллергены и микроорганизмы.

Подушка ортопедическая: стоит ли заменять чаще

Ортопедические подушки служат дольше, но и они имеют свой срок эксплуатации. Если изделие потеряло анатомическую форму или стало менее упругим - его эффективность снижается. Эксперты советуют ориентироваться на рекомендации производителя и собственные ощущения во время сна.

Здоровый сон: советы

Чтобы улучшить качество сна, придерживайтесь стабильного режима, избегайте гаджетов перед отдыхом, создайте тихую и прохладную спальную среду и уделяйте время вечернему расслаблению - эти простые привычки помогают быстрее засыпать и просыпаться более восстановленными.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

