Как одеть большую наволочку на меньшую подушку: быстрый лайфхак

Иногда наволочки не совпадают с размером подушки, но это не проблема, если знать одну хитрость.

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Большая наволочка не проблема, если знать, как правильно ее одеть / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что делать, если наволочка больше подушки

Как быстро одеть большую наволочку на подушку

У многих возникала проблема с несоответствием размера наволочки и подушки. Часто в комплектах постельного белья попадается большая наволочка, чем имеющиеся подушки. Отказываться от желаемого комплекта или покупать новые подушки в таком случае не обязательно.

Главред узнал, что существует способ, как одеть большую наволочку на подушку за считанные секунды. Лайфхаком поделилась украинский блогер Диана Головец в своем TikTok.

видео дня

Для начала нужно вывернуть наволочку наизнанку и положить на удобную поверхность кармашком вниз. Поверх наволочки нужно поставить подушку и заправить низ подушки в уголки наволочки.

Смотрите видео, как правильно одевать большую наволочку на подушку:

Далее подушку нужно перевернуть на другую сторону, просунуть руки в наволочку и схватить за уголки. Последним шагом надо вывернуть наволочку. В результате подушка будет выглядеть так, будто наволочка к ней подобрана по размеру.

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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