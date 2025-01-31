Как одеть большую наволочку на меньшую подушку: быстрый лайфхак

Вы узнаете:
- Что делать, если наволочка больше подушки
- Как быстро одеть большую наволочку на подушку
У многих возникала проблема с несоответствием размера наволочки и подушки. Часто в комплектах постельного белья попадается большая наволочка, чем имеющиеся подушки. Отказываться от желаемого комплекта или покупать новые подушки в таком случае не обязательно.
Главред узнал, что существует способ, как одеть большую наволочку на подушку за считанные секунды. Лайфхаком поделилась украинский блогер Диана Головец в своем TikTok.
Для начала нужно вывернуть наволочку наизнанку и положить на удобную поверхность кармашком вниз. Поверх наволочки нужно поставить подушку и заправить низ подушки в уголки наволочки.
Смотрите видео, как правильно одевать большую наволочку на подушку:
@dianagologovets Сохранять идею для наволочки не по размеру ✨ #постельное#чистотаипорядок#убираем вместе#gologovets_видео#лайфхак#идеидлядома#уборка#лайфхакдлядома♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
Далее подушку нужно перевернуть на другую сторону, просунуть руки в наволочку и схватить за уголки. Последним шагом надо вывернуть наволочку. В результате подушка будет выглядеть так, будто наволочка к ней подобрана по размеру.
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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