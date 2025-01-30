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Не слипаются и не развариваются: как выбрать макароны твердых сортов

Олег Макаров
30 января 2025, 12:19
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Макароны твердых сортов - секрет вкусной и полезной еды! Почему они лучше других, как отличить качественные изделия от подделки.
Как выбрать макароны твердых сортов
Как выбрать макароны твердых сортов / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

  • Чем отличаются цельнозлаковые макароны от макарон твердых сортов
  • Как правильно выбрать макароны
  • Как определить качество макаронных изделий

Качественные макароны изготавливают из твердых сортов пшеницы. Изделия хоть и будут стоить значительно дороже, но при приготовлении не будут превращаться в несъедобную жижу или в сплошной комок, даже если вы их переварите или не добавите соус или масло.

Чем отличаются цельнозерновые макароны от макарон из твердых сортов?

Как рассказывают аграрии на Ютуб канале ТСН, пшеница твердых сортов отличается своей прозрачностью. В мягких сортах пшеницы больше клейковины и крахмала. Твердые сорта считают менее калорийными, однако они являются более дорогими. Например, как рассказывают в видео, твердую пшеницу продавали 8, 200 гривен за тонну, а мягкая пшеница стоила около 6 тысяч гривен.

видео дня

Макаронная промышленность Украины, говорится в видео, настроилась на изготовление продукции именно из мягких сортов пшеницы, поскольку цена "кусается" для большинства украинцев (макароны из твердых сортов практически в два раза дороже).

Как правильно выбрать макароны

Пожалуй, нет таких людей, которые не любят макароны, но мало кто может себе позволить есть их часто. Люди, которые воздерживаются от их употребления, или постоянно худеют, или же просто не умеют их готовить.

Тем не менее большинство диетологов убеждены, что лучшего варианта, как изделия из твердых сортов пшеницы, просто не существует. Здесь цена говорит сама за себя, если не знаете какие макароны выбрать, то посмотрите на их цену. Понятно, что высокая цена не является гарантией качества, однако это существенный ориентир.

Плюсы макаронных изделий из твердых сортов

  • макароны из твердых сортов имеют низкий гликемический индекс и не будут вредить фигуре;
  • они являются питательными и после еды долго не возникает чувство голода;
  • они не будут развариваться и слипаться, так как дешевые сорта.

К сожалению, хорошие и качественные макароны дороже простых сортов, но даже учитывая этот факт их преимущество неоспоримо.

Качество макаронных изделий: как определить

Если не вдаваться в ценовую политику, то есть несколько признаков, которые помогут определить качество изделия даже по внешним признакам.

Качественные макароны продают только в упаковке. Какой производитель будет поставлять дорогие сорта без упаковки? Поэтому, когда вы видите в отделах огромные коробки с макаронами, то не надо тешить себя иллюзией, что они будут высокого качества.

Если вы видите пачку, в которой половина макарон сломаны, то это уже признак низкого качества продукта.

В упаковке не должно быть крошек. Если в пачке вы видите не только сломанные макароны, а макаронную пыль, то о каком качестве можно говорить?

Никогда не покупайте макароны серого цвета - это признак некачественного изделия.

Обратите внимание на состав продукта, если там содержание белка меньше 10 граммов на 100 граммов продукта, то у вас в руках продукт, который приготовили из смеси дорогой и дешевой муки.

Это делается для того, чтобы удешевить производство, но проигрывают на качестве. По стандартам, норма белка - 12 грамме на 100 граммов продукта. Если цифра другая, то перед вам подделка, но отнюдь не продукт из твердых сортов пшеницы. Важно помнить, что чем ниже содержание белка, тем хуже качество макарон.

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Что такое ТСН?

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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