Львовянин, который изменил ход истории: как ученый боролся со смертельной болезнью

Изобретатель отказался от патента и открыто передавал рецептуру вакцины другим исследователям.

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Львов стал научным центром благодаря этому открытию / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

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Как создавали вакцину без современных технологий

Почему Вайгль не захотел зарабатывать на своем открытии

Как Львов стал научной столицей Европы

В начале XX века Львов поражал роскошной архитектурой, романтическими керосиновыми фонарями и первыми автодорогами. Но молодого студента Рудольфа Вайгля эти прелести интересовали меньше всего - он был сосредоточен на борьбе с одной из самых опасных болезней того времени - сыпным тифом.

Главред решил вспомнить историю легендарного львовянина, который первым в мире создал эффективную вакцину против этой смертельной инфекции.

Как Рудольф Вайгль создал вакцину, которая спасала миллионы

Ежегодно тиф уносил тысячи жизней по всему миру. Вайгль, зная, что переносчиками являются вши, разработал уникальную методику - специальные браслеты, которые держали вшей на теле, в частности на тонкой коже рук.

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Он кормил насекомых собственной кровью, а затем заражал их тифом и исследовал инфекцию под микроскопом, используя чрезвычайно малые инструменты.

По словам историка с YouTube-канала "The Документалист", Вайгль добровольно отправился на фронт Первой мировой войны, чтобы исследовать распространение эпидемий непосредственно в полевых условиях.

Статистика того времени подтверждает его активное участие в научных исследованиях во время войны.

После сотен неудачных попыток и тысяч исследованных образцов, в 1918 году Вайгль создал первую в мире эффективную вакцину против сыпного тифа.

Львов - научная столица Европы

Благодаря открытию Вайгля Львов стал центром научной жизни. В город съезжались ученые со всего мира. Изобретатель не патентовал свою вакцину - он открыто делился формулой с другими учеными и медиками.

Эта история - пример настоящего героизма, самопожертвования и научной доблести, о котором стоит помнить каждому.

Что такое TheДокументалист? ТһеДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

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