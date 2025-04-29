Откуда на самом деле взяли идею "хрущевок": эксперт дал не ожидаемый ответ

Историк объяснил, как "хрущевки" стали массовым жильем для украинцев.

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История, архитектор и проблемы современности в одном видео / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как идею хрущевок позаимствовали у Франции после Второй мировой

Почему дома планировали как временные, но они до сих пор заселены

Главред решил рассказать о "хрущевках" - пятиэтажных домах, которые стали архитектурным символом советской эпохи. Их строили в рекордно короткие сроки: возведение одного здания занимало 12-15 дней, еще около месяца уходило на внутренние работы.

Созданные в строгом минималистическом стиле, без украшений, с низкими потолками, тесными кухнями по 5-6 квадратов и совмещенным санузлом, эти дома все же дарили настоящее счастье первым новоселам.

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В новом видео на YouTube-канале "The Документалист" историк рассказывает о том, как появились эти дома, кто был автором идеи, и почему это наследие советской архитектуры, несмотря на шутки и анекдоты, сегодня является серьезной проблемой из-за аварийного состояния многих сооружений.

После жизни в бараках и коммуналках с отсутствием элементарных удобств, советские граждане с радостью заселялись в новые квартиры.

"Хотя проект считается советским, идея позаимствована у Франции - там подобное жилье помогло решить жилищный кризис после Второй мировой", - отмечает эксперт.

Ученые СССР активно объясняли преимущества скромной планировки. По замыслу партийной верхушки, хрущевки должны были прослужить до прихода коммунизма. Но они пережили и генсеков, и сам Советский Союз, и до сих пор остаются домами для миллионов украинцев.

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Что такое The Документалист? TheДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

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